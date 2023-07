Entenda o porquê esse é o momento ideal para proteger o patrimônio em dólar nos EUA

Devido as incertezas políticas e econômicas que o Brasil enfrenta atualmente, a opção da diversificação de investimentos é aconselhada por experts em Economia

Se esta diversificação contar com investimentos em ativos dolarizados, a proteção se torna ainda mais sólida e previsível, de acordo com os profissionais do setor.

Thania Vernon afirma que muitos clientes inicialmente compraram pras férias, mas depois optaram pela mudança definitiva

Se antigamente comprar um imóvel nos Estados Unidos era algo desafiador e um pouco distante da realidade para quem vive no Brasil, hoje não é mais.

As profissionais do setor imobiliário Thania Vernon e Carla Castello Branco, uma americana que conta com mais de 35 anos de experiência e a outra uma brasileira de muito bom gosto e que conhece muitíssimo bem o estado da Florida, encontraram a forma ideal para assessorar os possíveis interessados neste tipo de investimento.

Além de prestarem um atendimento individualizado e em português, elas estão associadas a um dos maiores grupos imobiliários do mundo, a Fortune Christie’s International Real Estate.

“Nossa missão é facilitar ao máximo este processo para os clientes brasileiros”, garante Carla Castello Branco

A empresa apresenta números que impressionam: 12.000 propriedades de luxo em todo o mundo e mais de US$ 500 bilhões em vendas de imóveis nos últimos cinco anos.

Thania e Carla fazem questão de estarem presentes em todas as etapas do processo: reuniões virtuais com os clientes para entenderem seus anseios e interesses de investimento, pesquisa e identificação das melhores oportunidades e auxílio em toda parte documental e financeira. A assessoria prestada por elas se dá até o final da negociação.

Além da compra e venda de imóveis, elas também disponibilizam aos seus clientes o serviço de administração de propriedades (aluguel ou manutenção).

“Sabemos que muitas vezes é algo intimidador adquirir um imóvel em um outro país, pois é uma outra língua e com diferentes leis. É aí que entramos. Nossa missão é facilitar ao máximo este processo para os clientes brasileiros, os assessorando do primeiro ao último momento do processo de compra”, informa Carla Castello Branco.

‍Alem de contar com todo o apoio de Thania e Carla, o investidor conta ainda com a segurança em investir na Flórida, um estado forte economicamente e politicamente e que tem um turismo intenso. Tais fatores provocam a constante valorização dos imóveis, além da intensa busca por aluguéis e oportunidades.

O estado da Flórida oferece ao investidor americano um menor custo de vida, um clima perfeito e um estado sem custo de imposto estadual. Porém, não só os americanos buscam a Flórida como destino de seus investimentos. Europeus, canadenses e um enorme número de latinos, destacando-se os brasileiros, argentinos e colombianos. Todos em busca da segurança e proteção patrimonial.

“Dispomos de inúmeros clientes que inicialmente adquiriam imóveis de para férias mas, depois de sentirem de perto toda a segurança e bem estar que os EUA oferece, eles optaram pela mudança definitiva”, afirma Thania.

Os clientes desta dupla também recebem indicações seguras sobre advogados de imigração confiáveis, agentes de câmbio, contadores e etc.

Os clientes desta dupla também recebem indicações seguras sobre advogados de imigração confiáveis, agentes de câmbio, contadores e etc.