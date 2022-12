Entenda mais sobre a septicemia: a doença que causou a hospitalização do diretor Dennis Carvalho

Sepse é causada por uma infeção que ativa um processo inflamatório em todo o corpo; situação pode levar à morte

O diretor da Rede Globo, Dennis Carvalho, de 75 anos, está internado no Copa Star, no Rio de Janeiro. Ele está com septicemia, quadro que é desencadeado por uma infecção que ativa um processo inflamatório por todo corpo, que pode levar à morte.

Ator e diretor, Dennis Carvalho, está hospitalizado com sepse (Foto: João Cotta)

Considerada uma patologia potencialmente grave, a septicemia, ou sepse, é desencadeada por uma infecção que ativa um processo inflamatório por todo corpo, que pode levar à morte. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que anualmente a doença é responsável por cerca de 11 milhões de mortes em todo o mundo.

A principal causa da doença é a pneumonia, no entanto, ela também pode ocorrer por infecções urinárias, intra-abdominais, após procedimentos cirúrgicos, entre outras. Além de se manifestar por meio de sintomas como hipotensão arterial (queda da pressão), respiração rápida, diminuição do volume de urina e até sonolência.

Entre os principais sintomas da doença de Dennis Carvalho estão: febre alta e dificuldade em respirar

Entre os principais sintomas, estão: febre alta ou hipotermia — como é chamada a queda significativa e potencialmente perigosa na temperatura do corpo — dificuldade para respirar, que podem envolver respiração acelerada, aceleração no ritmo cardíaco, calafrios, agitação e confusão mental. Os grupos com maior risco de desenvolverem quadros graves da infecção são: crianças com menos de um ano, bebês prematuros, idosos, pacientes que passaram por quimioterapia, usuários de corticosteróides, portadores do vírus HIV, pacientes com câncer, diabéticos e portadores de doenças crônicas.

A infectologista Rebecca Saad, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” (CEJAM), destaca a importância de a população se munir de informações acerca do problema. “Ao contrário do que as pessoas imaginam, a sepse não acontece somente no ambiente hospitalar. É importante que a população tenha mais informações sobre o assunto para evitar procurar o hospital só quando as coisas se agravarem. As pessoas estão habituadas a falar sobre questões como infarto do coração, por exemplo, mas pouco sabem sobre a sepse que é uma questão importante”.

O diretor está hospitalizado no Copa Star, no Rio de Janeiro (Foto: Alex Carvalho/TV Globo)

A especialista explica que a automedicação e o uso indiscriminado de antibióticos podem levar a quadros ainda mais graves de sepse, justamente por aumentar o risco de infecção por bactérias resistentes a muitos antibióticos.

Outro dado alarmante é que o Brasil está entre os países com as maiores taxas de letalidade pela doença, conhecida em âmbito nacional por infecção generalizada. “A mortalidade nos hospitais brasileiros por sepse é, em média, de 55%. Esse índice é muito alto quando comparado com dados de países de 1º mundo, onde o percentual fica em torno de 20%”, enfatiza a infectologista.