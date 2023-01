Entenda como Animações indicadas ao Oscar podem contribuir para o diálogo em família

Experiência de assistir aos filmes juntos pode proporcionar bons momentos durante as férias

Com a proximidade do fim das férias, período do ano que marca a preparação do retorno à escola, um período especial celebra um momento do cinema mundial, a indicação do Oscar.

A coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos

O prêmio que consagra os melhores filmes do ano, também apresenta a categoria de Melhor Animação, e esses longas podem proporcionar bons momentos de diálogo e troca entre as famílias. A premiação acontece no dia 12 de março.

Para a Psicóloga Bianca Ferreira Laranjeiras, do Marista Escola Social Ecológica, a arte de assistir a um filme é uma abertura para que assuntos possam ser conversados em casa.

Animações podem proporcionar bons momentos de diálogo e troca entre as famílias

“Ao ver os personagens de um desenho animado passando por momentos difíceis, ou vivendo alguma tristeza, a criança pode se sentir à vontade para falar sobre algo que sentiu, esse distanciamento da história que está passando na TV ou no cinema, auxilia que os pais e responsáveis possam perguntar, se ele já passou por isso, ou se já viu alguma situação semelhante”, revela.

Assistir filmes em família pode proporcionar bons momentos durante as férias

O essencial para que esse diálogo seja criado, é que os responsáveis criem esse ambiente favorável. “Ao invés de cada membro da casa assistir ao desenho no seu celular, porque não criar um ambiente na sala, em que todos possam assistir, essas memórias também vão contribuir para o acolhimento dos assuntos conversados”, reforça.

Indicados retratam o espírito do tempo

A história da humanidade pode ser contada também sob o ponto de vista da arte e da cultura e no cinema isso tem sido cada vez mais comum. “Ao vermos um filme, podemos notar o período em que ele está inserido, pelas roupas, hábitos, costumes dos personagens e principalmente pela mensagem passada”, revela a coordenadora do Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos.

Entre os indicados deste ano, o filme Pinóquio, de Guilherme Del Toro, favorito para a estatueta, é um deles, por exemplo. “A história original e clássica do Gepeto e seu boneco, ganha ares mais modernos, falando sobre liberdade e opressão, por exemplo”, reforça.

Para celebrar momentos em família, confira a lista dos filmes indicados na categoria animação e onde assistir:

Pinóquio, de Guilherme Del Toro (Netflix)

O boneco e o um grilo falante são os principais personagens da história, que continua com a mesma base original, em que o nariz do personagem cresce, a cada mentira contada, porém a essência da mensagem muda. O filme ensina um pouco sobre liberdade e aceitação e sobre não aceitar situações de opressão.

O Gato de Botas 2 – O Último Pedido (Cinemas)

Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou o preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira – que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa – para continuar vivo.

Red – Crescer é uma Fera (Disney +)

A protagonista de Red se transforma em um panda vermelho gigante toda vez que sente uma forte emoção. A animação da Pixar fala sobre a adolescência e todas as suas mudanças, sendo uma boa contribuição para os familiares que estão com crianças próximas a este período.

A Fera do Mar (Netflix)

A história retrata um mundo em que monstros marinhos povoam os oceanos e a tarefa de eliminá-los é heróica. É nessa realidade que os caminhos de Maisie, uma órfã cheia de energia que perdeu ambos os pais para uma criatura marítima, e Jacob, um jovem e talentoso marinheiro, se encontram para viver suas aventuras.

Marcel the Shell With Shoes On (“Marcel, a concha de sapatos”, em tradução livre) – (Cinemas)

Marcel é uma concha de um centímetro de altura, que calça tênis e vive com sua avó Connie e seu fiapo de estimação, Alan. Antes parte de uma extensa comunidade de conchas, eles agora vivem sozinhos como os únicos sobreviventes de uma misteriosa tragédia. A vida dessa pequena família muda quando um documentário sobre eles é publicado e surge uma chance de reencontrar a família perdida.

