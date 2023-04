Entenda a realidade das privatizações no Brasil com estudo de caso de engenheiro elétrico

Livro de ex-funcionário da Celg desvenda realidade do setor energético do Brasil

Em meio a debates acalorados sobre a privatização de empresas estatais no Brasil, o engenheiro elétrico Salatiel Pedrosa Soares Correia apresenta, em seu livro “O capitalismo mundial e a captura do setor elétrico na periferia”, um estudo de caso que ajuda a entender a realidade do setor energético no país.

A obra reconstitui a trajetória da Companhia Energética de Goiás (Celg) desde a sua fundação, em 1956, até a sua privatização, em 2017. O autor, que é ex-funcionário da empresa, reuniu documentos e dados que comprovam como o forte clientelismo político e a ausência de um plano estratégico de desenvolvimento desencadearam um profundo desequilíbrio econômico da Celg, justificando a privatização.

Dividida em duas partes, a obra tem um caráter acessível a todos que desejam entender um dos maiores casos de sucateamento de um serviço público em benefício do capital estrangeiro. A primeira parte da obra, que conta com sete capítulos e uma conclusão, parte da contextualização histórica a partir da onda neoliberal do pós-guerra fria até chegar à privatização do parque gerador, a Usina Hidroelétrica de Cachoeira Dourada.

Estudo de caso de Mestre em Planejamento Energético elucida realidade do desmonte de serviços públicos essenciais no Brasil

Já a segunda parte da obra é constituída de apêndices de conteúdo técnico, dirigida especialmente a profissionais do setor, com projeções econômico-financeiras em diferentes cenários. Os resultados do trabalho apontam a necessidade de um aporte de R$ 2 bilhões para recuperar a perda patrimonial que a empresa sofreu e, de fato, equilibrar-se econômica e financeiramente.

A esse valor somam-se outros R$ 332 milhões, valor das dívidas que o Estado teve de assumir por conta de contratos de compra de energia sobredimensionados. Segundo o autor, o processo de privatização da Celg, distante do interesse público e marcado por erros e devaneios, reflete a realidade de países periféricos do capitalismo mundial, sustentados pela política de clientela. “O livro ajuda a entender as privatizações nos porões onde ela ocorre. É uma luz para entender o que aconteceu no resto do Brasil”, comenta Salatiel, que é mestre em Planejamento Energético pela Unicamp.

A obra é especialmente relevante em um momento em que o governo brasileiro planeja a privatização de diversas empresas estatais, incluindo a Eletrobras, maior companhia elétrica da América Latina, os Correios e a própria Petrobras. Enquanto países da Europa, como a França, caminham para a nacionalização de empresas de energia, o Brasil segue na contramão.

Com uma linguagem acessível e uma pesquisa aprofundada, “O capitalismo mundial e a captura do setor elétrico na periferia” é uma leitura essencial para todos que se interessam pelo futuro do setor energético no Brasil.