Enfim, Ingrid Guimarães estreia dia 15 de setembro na Prime Video

O programa Match nas Estrelas, dating show apresentado por Ingrid Guimarães e Papisa, tem doze episódios e chegará ao serviço de streaming no próximo mês. Prime Video divulga data de estreia e cartaz oficial

A atriz Ingrid Guimarães já tem data para estrear no Prime Video. O streaming divulgou hoje a data de estreia e o cartaz oficial do dating show Original Match nas Estrelas. Os doze episódios estarão disponíveis no serviço de streaming a partir de 15 de setembro. Com apresentação de Ingrid Guimarães e de Papisa, a produção será a mais nova adição à assinatura Prime.

Ingrid Guimarães e Papisa vão estrear na Prime Video dia 15 de setembro



O reality show Match nas Estrelas reune relacionamentos e astrologia. Em cada episódio, o público conhece um participante que representa um dos signos do zodíaco. Cada um sai em quatro encontros com pretendentes de diferentes signos, escolhidos por Ingrid, para se conhecerem e descobrir se existe química.

Ingrid Guimarães vai estrear como apresentadora na Prime Video Papisa vai apresentar o programa Match nas Estrelas junto com Ingrid Guimarães



Após os encontros, têm suas sinastrias – a análise da compatibilidade dos mapas astrais – feitas por Papisa. Durante a análise, os participantes não sabem quem são os pretendentes por trás das previsões astrais. No momento decisivo, com a ajuda de Ingrid Guimarães, eles precisam optar por ouvir ou não os astros e escolher com quem ficarão.

Programa de Ingrid Guimarães e Papisa na Prime tem estreia marcada para 15 de setembro



A série é produzida pela Sentimental Filme, com equipe executiva formada por João Cardia, Kátia Nascimento, Juliana Farias, Dante Hideki, Caio di Napoli, Juliana Bauer e Marcos Araújo. O reality é dirigido por Eduardo Pupo e Raphael Alvarez, e escrito por Celso Duvecchi, Larri Andrade, Jô Hallack, Jéssica Reis, Sarah Rodrigues, Edu Araújo, Luli Romano e Priscila Nicolielo.