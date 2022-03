Endrick fecha contrato com Wolff Sports

A agência é a exclusiva na gestão de contratos publicitários do atleta

A Wolff Sports anuncia que se torna a agência exclusiva para a gestão de contratos publicitários do jogador Endrick, em um trabalho consistente em uma criteriosa análise de posicionamento de imagem do atleta. Um projeto ousado, como Endrick em campo, e responsável, tal qual sua rotina profissional.

Com apenas 15 anos de idade, Endrick foi o grande destaque do título inédito do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistando também o prêmio individual de melhor jogador da competição, o que rendeu matérias e capas nos principais diários esportivos brasileiros e europeus noticiando a disputa dos maiores clubes do mundo por ele.

Foto: Fabio Menotti/Palmeiras

Recentemente, a principal revista de futebol no mundo, a inglesa “FourFourTwo”, incluiu o precoce atacante do Palmeiras entre os 10 mais promissores jovens jogadores de futebol do mundo, em uma lista de 50, da qual Endrick é o mais jovem.

A partir de agora ele terá na Wolff Sports a sua agência exclusiva para todos os contratos publicitários e comerciais, exceto os com vínculo trabalhista e federativo relativos ao clube onde o atleta joga, no caso atual, o Palmeiras.

O primeiro contrato de Endrick com uma marca, negociado pela Wolff Sports, foi revelado no dia 22 de fevereiro passado, em evento realizado no Museu do Futebol, em São Paulo. Ele se tornou embaixador da OdontoCompany, em uma parceria que vai durar por três anos e que abrange a presença do atleta em eventos, campanhas de comunicação e em ações customizadas.

O sucesso de Endrick se refletiu não somente na imprensa esportiva mundial, mas também nas redes sociais. Antes do início da Copinha, o camisa 9 do Palmeiras tinha 75 mil seguidores em sua conta no Instagram. Hoje, esse número ultrapassa 800 mil.

“É uma grande responsabilidade e ao mesmo tempo uma honra poder desenvolver o trabalho de imagem e comercial de um atleta que vem encantando o mundo todo”, afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports & Marketing.