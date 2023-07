Endogen, healtech de produtos de cannabis, expande equipe e reforça atuação nas áreas científica e comercial

Com as contratações, a empresa passa a ser uma das únicas healthtechs do Brasil com profissionais como Medical Science Liaison e especialista em Pesquisa e Desenvolvimento

A Endogen, healthtech de produtos de Cannabis medicinal e nutrição fundamentada em ciência para gerar qualidade de vida, contratou novos reforços para garantir a continuidade do sucesso da marca no Brasil. Para seguir com o objetivo e o compromisso de expandir o conhecimento da classe médica e de pacientes sobre o uso da Cannabis medicinal, a Endogen contará com Daniel Pereira, Medical Science Liaison (MSL); Lennon Tognella, Key Account Manager (KAM) e Melina Arruda, Farmacêutica de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).

Melina Arruda, farmacêutica de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) foi uma das contratações da Endogen

Daniel Pereira, MSL na Endogen

Daniel será responsável por atuar na promoção da troca de informações científicas entre a empresa que está desenvolvendo novos produtos e os profissionais que atuam na área de saúde. O novo integrante do time Endogen é graduado em Ciências Farmacêuticas, Mestre em Química Nuclear aplicada à Saúde pela Universidade de São Paulo (USP), pós-graduando em fitoterapia, farmácia clínica e hospitalar, professor universitário de plantas e ervas medicinais no curso de graduação e pós-graduação (fitoterapia) em farmácia e desenvolvedor do curso de aperfeiçoamento em ciências farmacêuticas aplicadas aos produtos fitoterápicos.

Lennon Tognella, Key Account Manager (KAM), está entre as contratações da Endogen Daniel Parceira, Medicinal Science Liaison (MSL), entrou para o time da Endogen

“Com a contratação, a Endogen passa a ser uma das únicas healthtechs do Brasil com um Medical Science Liaison (MSL), o que demonstra nosso propósito, ou seja, aplicar tecnologia, ciência e educação, em parceria com os profissionais da saúde para desenvolver produtos fitoterápicos ricos em canabinoides e suplementos nutricionais, compostos bioativos e nutrientes que promovam o equilíbrio do organismo, que melhoram de forma preventiva a saúde e qualidade de vida de nossos clientes” afirma Kali Nardino, Chief Marketing Officer da Endogen.