Encontro Nacional do Feminino Moderno: evento de Ana Lisboa pretende transformar mulheres em empreendedoras de sucesso

Evento em Florianópolis reunirá empreendedoras para promover liderança, gestão emocional e financeira entre mulheres

O Encontro Nacional do Feminino Moderno, programado para acontecer de 8 a 10 de dezembro de 2023 em Florianópolis, promete ser um marco na promoção da liderança, gestão emocional e financeira entre empreendedoras brasileiras. O evento, organizado por Ana Carolina Lisboa, figura notável no Brasil e na Europa, visa auxiliar mulheres a superar desafios emocionais e desenvolver habilidades que as levarão ao sucesso nos negócios.

Ana Carolina Lisboa

Ana Carolina Lisboa, conhecida por sua trajetória pioneira na integração das constelações familiares na academia portuguesa e em vários países europeus, é também a fundadora do movimento “Feminino Moderno”. Seu trabalho como formadora de consteladores e empresária sistêmica a tornou uma influência positiva para mais de 28 mil alunas em 21 países. Ana busca transformar a visão das empreendedoras sobre o sucesso, reconhecendo que para as mulheres, a independência financeira está intrinsecamente ligada ao propósito e ao bem-estar pessoal.

Ana Carolina Lisboa vai realizar evento para mulheres em Florianópolis

O movimento “Feminino Moderno” liderado por Ana Lisboa tem como objetivo central a evolução das mulheres e a superação das crenças limitantes impostas por narrativas deturpadas sobre o empoderamento feminino.” Durante a pandemia, muitas mulheres empreendedoras enfrentaram uma série de desafios emocionais e de gestão, resultando em sintomas de burnout, estresse, ansiedade e muito mais. Este evento surge como uma resposta a essa demanda crescente por apoio emocional e orientação financeira”, afirma Ana Lisboa.

Mais de 700 mulheres participaram em 2022

O público-alvo do Encontro Nacional do Feminino Moderno é composto principalmente por mulheres com idades variando de 23 a 70 anos, de diversas regiões do Brasil, com níveis médios e elevados de escolaridade. Elas buscam aprimorar suas habilidades de autoliderança, gestão de emoções, marketing, branding e estratégias de negócios, enquanto encontram um ambiente seguro para o crescimento e conexão entre mulheres.

Feminino Moderno edição 2022

O evento contará com uma série de oficinas de capacitação conduzidas por profissionais renomados de todo o país, proporcionando valorização profissional, reconhecimento e posicionamento. Além disso, promoverá a cooperação entre mulheres e a igualdade racial, estabelecendo conexões valiosas entre empreendedoras. Ana Lisboa e sua equipe esperam criar um evento histórico de nível nacional que poderá viajar anualmente para diferentes regiões do país, beneficiando um público cada vez mais amplo.

Com uma previsão de alcançar milhares de mulheres em todo o mundo por meio de transmissões ao vivo, o Encontro Nacional do Feminino Moderno promete ser um catalisador da evolução física, emocional e organizacional das empreendedoras. O evento também ganhará ampla visibilidade nas redes sociais, atingindo mais de 4 milhões de visualizações semanais nas redes sociais, fortalecendo o alcance de sua mensagem de apoio e empoderamento feminino.

Em um momento em que as mulheres empreendedoras estão no epicentro de uma revolução empresarial, esse encontro se apresenta como um farol de orientação, proporcionando as ferramentas necessárias para vencer os desafios emocionais, fortalecer a liderança e atingir o sucesso nos negócios. O evento está destinado a marcar uma nova era na jornada do empreendedorismo feminino, possibilitando que mulheres alcancem seus objetivos profissionais enquanto se reconectam consigo mesmas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

As inscrições para o Evento Nacional do Feminino Moderno podem ser feitas através do site: www.anacarolinalisboa.com