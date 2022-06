Encontro do rap e do funk: Mano Brown e KondZilla gravam episódio inédito do Original Spotify Mano a Mano

Vida, carreira e mercado da música no Brasil são alguns dos temas abordados no podcast semanal

Na próxima quinta-feira (2), Mano Brown recebe o produtor musical e empresário Konrad Dantas, conhecido pelo nome artístico KondZilla, para o episódio da semana do podcast Original Spotify Mano a Mano. Além de temas pessoais, como a trajetória, a família e os estudos, a música é o grande destaque do bate-papo, em especial o rap e o funk, gêneros musicais representados pelo apresentador e convidado, respectivamente. Você pode escutar gratuitamente na plataforma de áudio Spotify.

Nesta segunda temporada, Mano Brown já recebeu o rapper, apresentador e escritor Emicida, a cantora Jojo Todynho, o cantor e ator Seu Jorge e o cineasta Jeferson De, os humoristas Felipe Kot e Yuri Marçal, o neurocientista Sidarta Ribeiro, a ex-presidente Dilma Rousseff, os jornalistas especialistas em Segurança Pública André Caramante e Cecília Oliveira, os representantes de três gerações do pagode Thiaguinho, Salgadinho e Marquinhos Sensação, o líder judaico Rabino Ventura e a ativista e intelectual Sueli Carneiro.

Podcast Mano a Mano vai ao ar semanalmente pela plataforma de áudio Spotify

Com direção criativa de Spotify Studios e Gana e produção de Spotify Studios, MugShot e Boogie Naipe, Mano a Mano é um podcast Original Spotify com episódios inéditos todas às quintas-feiras.

Nascido no litoral de São Paulo, Konrad é fundador da produtora Kondzilla Records e um dos principais responsáveis pelo sucesso do funk brasileiro da atualidade. No Spotify, seu perfil soma 24 playlists com mais de 190 mil seguidores, com destaque para Funk 2022 – As Mais Tocadas, Baile KondZilla e Lançamentos Funk 2021.