Encontro de gigantes: Ponto de Equilíbrio e Maneva lançam single e clipe “Mais que Desejo”

No mês do Reggae, os dois principais nomes do gênero do país se unem em uma mistura de estilos que transbordou em amor. Sim, é o encontro dos gigantes Ponto de Equilíbrio e Maneva para o single: “Mais que Desejo”. Com tanta referência e bagagem, a canção já nasce um sucesso e chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira, 13 de maio, dois dias após o Dia Nacional do Reggae, com direito a clipe no YouTube do Ponto.

Há duas décadas a música reggae uniu amigos de infância e fez nascer o Ponto de Equilíbrio num grande berço da música, o bairro carioca de Vila Isabel. Com Helio Bentes (vocal), Pedro ‘Pedrada’ Caetano (baixo), Márcio Sampaio (guitarra), Tiago Caetano (teclado), Lucas Kastrup (bateria) e Marcelo Campos (percussão), o grupo de Reggae utiliza a música como forma de lutar por paz e igualdade social.

Produzida por Márcio Sampaio e Thiago Jahbass no Blessed Estúdio – especializado em Reggae Music já tendo produzido artistas como Helio Bentes, Luís Carlinhos , Pedro Beydoun, Tribas com participação do Marcelo Falcão-, “Mais que Desejo” é uma mensagem de amor, assim como o próprio gênero da canção. “Ela fala sobre a importância de valorizar um sentimento tão puro e belo, que muitas vezes é banalizado e tratado de maneira superficial”, explica Márcio.

Já o clipe – que foi gravado na praia do Joá, Rio de Janeiro -, foi produzido pelo Legado Podcast Produções, responsáveis também pela captação de conteúdos de Making Off, fotos e Tik Tok, e dirigido por Marcelo Campos, um dos fundadores da Banda Ponto de Equilíbrio e proprietário do Legado Podcast, e Diego Barral.

Com uma vista deslumbrante do CliffSide Guest House, e ambientes lindamente decorados, as imagens por si só já encantam. No roteiro, as imagens de um casal que experimenta a alegria de compartilhar o amor através da dança por diversos ambientes se entrelaçam com takes em que Hélio Bentes, Ponto de Equilíbrio, e Tales, Maneva, cantam os versos da música. No refrão, uma coreografia, especialmente idealizada pelos Oz Crias (@ozcrias), promete dominar o Tik Tok, enquanto deslumbramos uma paisagem incrível ao fundo.

“Uma grande honra fazer parte de um projeto que faz uma fusão entre estilos de reggae diferente e dá para sacar que dá para todo mundo coexistir. Acho que essa música prova justamente isso, quebra todas as barreiras, mostra a verdade das bandas em uma parada que rolou muito de coração, de sentimento, Tivemos uma conexão além do feat, isso foi muito louco, conhecer eles melhor, uma banda que fez parte da formação do Maneva também. A gente ficou muito honrado de ser convidado para fazer esse som com eles”, conta Tales, do Maneva.

“Mais que Desejo” é o primeiro de uma série de lançamentos da banda que promete ainda um álbum completo até o final do ano e foi viabilizado pela Kilimanjaro Records, um dos mais importantes escritórios de gestão de carreira do Rio de Janeiro.

O Ponto de Equilíbrio já nasceu um sucesso. Em seu primeiro CD, gravado e lançado de forma independente, a banda alcançou a marca de 50 mil cópias vendidas, conquistando a notoriedade necessária para que fossem procurados por grandes gravadoras. De lá para cá foram lançados 4 álbuns de estúdio, 2 DVDs ao vivo e algumas coletâneas, disponíveis nas plataformas digitais.

Ao longo de 20 anos de carreira, o Ponto construiu uma legião de fãs que levaram muita energia positiva para grandes palcos do Brasil e de outros países, como Itália, Noruega, Portugal, Chile, Argentina e Moçambique. Identificado por muitos como a principal representante do Reggae Roots brasileiro, a banda traz na história músicas gravadas com Don Carlos, The Congos, Groundation e Alborosie, ícones do Reggae internacional. Entre os artistas nacionais, a banda coleciona participações com nomes de peso: Ivete Sangalo, Emicida, Marcelo D2, Gabriel Pensador, Rael, Rincon Sapiência, entre outros.