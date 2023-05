Empresas de aplicativos e a proteção dos trabalhadores: Desafios e soluções em um mercado em constante transformação

Relação entre inovação tecnológica, empreendedorismo e proteção social gera debates acalorados

No cenário atual, marcado pela ascensão dos aplicativos de serviços, as empresas se veem diante de um desafio complexo: garantir a proteção dos trabalhadores vinculados às suas atividades. As novas relações sociais impulsionadas por inovadoras tecnologias trouxeram mudanças significativas para o mercado de trabalho, ampliando as possibilidades de trabalho por meio dos aplicativos, mas também levantando questionamentos sobre a redução da proteção social.

O professor de Direito Previdenciário da UFRJ e do Instituto Connect de Direito Social, Fábio Souza

Uma pesquisa recente realizada pelo Datafolha, encomendada pelas empresas Uber e iFood, trouxe à tona um dado surpreendente: para a maioria dos trabalhadores entrevistados, a liberdade proporcionada pelos aplicativos está acima dos direitos trabalhistas. No entanto, essa visão contrasta com a realidade enfrentada por esses trabalhadores, uma vez que, no último dia 15, motoristas da Uber e da 99 realizaram uma paralisação reivindicando melhores condições financeiras e de trabalho.

De um lado, as empresas de aplicativos defendem que são apenas ferramentas contratadas pelos prestadores de serviço para conectar trabalhadores e consumidores, isentando-se de qualquer responsabilidade em relação à proteção social. Por outro lado, há quem argumente que essas empresas devem ser consideradas responsáveis pelo vínculo empregatício e, portanto, pela proteção dos trabalhadores, devido à subordinação algorítmica existente.

Especialista propõe solução inovadora para garantir a proteção dos trabalhadores vinculados a empresas de aplicativos

Diante desse impasse, o professor de Direito Previdenciário da UFRJ e do Instituto Connect de Direito Social, Fábio Souza, aponta uma solução intermediária. Segundo ele, a legislação previdenciária já apresenta uma solução para distribuir o ônus pela proteção dos trabalhadores autônomos, denominados “contribuintes individuais”. Essa solução divide esses trabalhadores em duas categorias: aqueles vinculados a empresas e aqueles que prestam serviços a pessoas físicas. Dessa forma, as empresas que utilizam mão de obra desses trabalhadores seriam responsáveis por contribuir para a proteção previdenciária.

A ideia central é encontrar um equilíbrio entre o empreendedorismo impulsionado pelos aplicativos e a proteção social dos trabalhadores envolvidos. Afinal, o trabalho autônomo, sem vínculo empregatício, é responsável pelo sustento de inúmeras famílias e movimenta significativas quantias de dinheiro e mercadorias na economia. A lógica por trás dessa solução é que as empresas devem participar do financiamento da proteção previdenciária das pessoas físicas que prestam serviços a elas, mesmo sem vínculo empregatício, uma vez que esses trabalhadores contribuem para o desempenho da atividade econômica.

As empresas de aplicativos enfrentam um desafio complexo no que diz respeito à proteção dos trabalhadores vinculados às suas atividades. Encontrar um equilíbrio entre empreendedorismo e proteção social é essencial para garantir direitos e dignidade aos trabalhadores autônomos. A proposta de uma solução intermediária, inspirada na legislação previdenciária, pode ser um caminho para enfrentar essa questão e promover um ambiente de trabalho mais justo e seguro no mercado atual.