Empresários constroem em Sorocaba a maior arena de eventos coberta do Brasil

Parceria dá vida à UZNA, que será inaugurada em março

Após décadas de sucesso no ramo do entretenimento, os empresários Guilherme Moron e Milton Muraro formaram uma nova sociedade para criar a maior arena de eventos coberta do país. E assim nasce a UZNA, em Sorocaba (SP), que conta com espaço multiuso, com mais de 6 mil m² de área coberta, estacionamento para cerca de 1.000 veículos, área para motorista de aplicativo, restaurante integrado com vista para o palco, área de camarotes, espaço relax – com lounges e redário – e palco 3D.

Diferenciais

Apesar de ter a maior cobertura do Brasil, as laterais da UZNA são abertas, tudo isso para trazer segurança e conforto ao público neste momento de pandemia, com ventilação natural. “O setor de eventos foi um dos mais afetados pela pandemia, então buscamos aqui retomar os trabalhos, gerar empregos e, acima de tudo, oferecer uma experiência inesquecível com estrutura e inovação”, ressalta Guilherme Moron.



À frente da empresa Viva+ Entretenimento, Guilherme tem mais de 20 anos de experiência no setor de eventos, com shows que atraem grande público. Já Milton Muraro traz a expertise de dirigir casas noturnas e eventos diferenciados, com 20 anos à frente do Anzuclub em Itu, um dos melhores do mundo.

Ao inaugurarem a UZNA, a ideia dos empresários é que o espaço não receba apenas shows, mas também formaturas e eventos corporativos. Além disso, a arena terá programação agitada e abrirá todos os meses com apresentações de grandes nomes do cenário musical nacional e internacional.

Geração de renda

A UZNA contará com espaço exclusivo para motoristas de aplicativos, uma estrutura segura para receber os passageiros. Além de movimentar esse tipo de serviço, a arena irá gerar mais de 500 empregos diretos e 700 indiretos. “A UZNA vai oferecer muitas oportunidades de trabalho, pois a operação e os eventos envolvem muitas pessoas. Desta forma, iremos movimentar também a economia local”, complementa Guilherme.



Grandes nomes da música brasileira na inauguração

No dia 12 de março, às 16h, o espaço será inaugurado com shows de renomados artistas do momento: Gustavo Mioto, Zé Neto & Cristiano e DJ GBR. Os ingressos já estão disponíveis para venda na plataforma Guichê Web, divididos entre Front Stage, Área Vip e Pista. Os preços do terceiro lote variam entre R$ 40 e R$ 280.



Conforme as recomendações do Governo do Estado de São Paulo, o local funcionará com 70% de sua capacidade máxima, exigirá comprovante de vacinação e uso de máscara para acessar o local.

“Para eventos, shows e atividades esportivas, vamos continuar com a recomendação das medidas não farmacológicas, como uso de máscara e álcool em gel. Todos devem exigir o comprovante da vacina completa e, se possível, teste PCR”, disse João Gabbardo, coordenador executivo do Comitê Científico, em coletiva de imprensa no dia 12 de janeiro.

A UZNA fica localizada na Rodovia José Ermírio de Moraes (Castelinho), no quilômetro 5, próximo aos condomínios City Castelo e Fazenda Boa Vista.

SERVIÇO:

Inauguração UZNA com Zé Neto & Cristiano, Gustavo Mioto e DJ GBR.

Data: 12 de março.

Horário: a partir das 16h.

Local: Rodovia José Ermírio de Moraes (Castelinho) – KM 5.

Ingressos no site da UZNA

Valores (Terceiro Lote): de R$ 40 a R$ 280

Telefone para contato: (15) 99666-9999