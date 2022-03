 Empresários apostam na filosofia para obter sucesso nos negócios

Metodologia ajuda a descobrir a alma da empresa, trazendo uma autoanálise da alta administração, visando garantir ações mais assertivas

O dia a dia no mundo corporativo é exigente ao extremo e a pressão por performance e comportamento pode levar ao desgaste emocional no trabalho. O pensamento tradicional da gestão, com foco na economia e na psicologia, não está mais fornecendo todas as respostas diante os novos desafios. Tendo isto em mente, a filosofia clínica, uma ferramenta pouco explorada no mundo dos negócios, está preparada para assumir um papel maior a fim de ajudar os líderes a tomarem decisões mais assertivas, além de tratar de casos de ansiedade, síndrome de pânico, e buscar pelo reencontro consigo mesmo.



Muitos executivos perderam o planejamento empresarial feito antes da pandemia. O especialista em Filosofia Clínica, Beto Colombo, explica que houve uma quebra de roteiro e alguns empreendedores acharam que essa rescisão significava quebrar a vida e ficaram totalmente perdidos.



Especialista em Filosofia Clínica, Beto Colombo

“A Filosofia Clínica tem contribuído muito com estas pessoas que tiveram um roteiro quebrado, ajudando a desempenhar um papel no aconselhamento da alta administração e influenciar a governança corporativa, visando reorganizar o planejamento e obter sucesso”, afirma.



Beto também é um grande entendedor do mundo dos negócios, passou 28 anos à frente de sua empresa e, depois de um gatilho para atuar como filósofo clínico e mentorias, fez a própria sucessão empresarial, com muito êxito.



De acordo com ele, a maioria de seus pacientes são empresários devido a sua história. São fundadores de empresas, que desejam fazer sucessão empresarial; presidentes de empresas, que querem parar, mas não sabem como; CEOs que buscam melhorar as questões estratégicas em suas organizações ou até mesmo almejam aprender a lidar melhor com seus pares ou subordinados.



“Hoje em dia, não basta que os CEOs e a alta gerência simplesmente validem uma estratégia, espera-se que eles contribuam ativamente para ela. Estes são os perfis que mais buscam por mentorias empresariais”, conta.

Colombo relata que, na mentoria, utiliza também o saber dos filósofos desde o mundo sólido dos filósofos gregos até o mundo líquido de Zygmunt Bauman.



O filósofo clínico começou os atendimentos em 2001, quando fazia estudo sobre filosofia de aconselhamento

“Muitas pessoas são exímias profissionais, já conheci doutores em planejamento estratégico, mas que não sabem planejar suas questões pessoais e existenciais”, explica.



O filósofo clínico começou os atendimentos em 2001, quando fazia estudo sobre filosofia de aconselhamento. “Naquela época meu foco era mais voltado para administração de empresas e percebi que na maioria das vezes o problema não estava na empresa, mas nos próprios empresários. Foi por isso que busquei em outros métodos terapêuticos a solução para essa demanda”.



O empresário André Marchioro, que é adepto desse método terapêutico, conta que chegou ao consultório querendo resolver os problemas da empresa, e foi então que ele descobriu que primeiro seria necessário sanar os problemas da pessoa física, e que a vida da pessoa jurídica seria resolvida naturalmente.



“A partir disso, comecei a separar os papéis para que eu pudesse implementar tudo o que eu queria na empresa. Durante a mentoria, descobrimos a alma da empresa e mudamos até o nome da marca, substituímos 50% do time, passamos a olhar mais as softs skills, do que as hard skills”, afirma André.



O empresário conta ainda que eles aplicaram a filosofia clínica para disseminar na liderança, criaram mapas de competência na gestão de pessoas, e automatizaram dentro da empresa diversos dados e informações sobre a alma da empresa.



O mentor empresarial e filósofo clínico aconselha que quando notarmos que estamos misturando o papel de empresário ou colaborador com o papel de pai, filho, marido, esportista, falando sempre de trabalho em todos os lugares, é um sinal que essa pessoa não está sabendo dividir os papéis existenciais e precisa de um suporte da filosofia clínica

“Nos últimos três anos, utilizamos a filosofia clínica como base no planejamento estratégico, na definição dos objetivos em políticas comerciais, e processos de negócios. Ela está intrínseca no kore do nosso empreendimento”, garante André.



“É preciso saber lidar consigo mesmo, ser seu próprio guru. A filosofia clínica é um novo e eficaz método terapêutico que vem sendo usado com muito sucesso nas empresas, consultórios, hospitais, e salas de aula”, finaliza Beto.