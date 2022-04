Empresário Ulisses Jorge viabiliza retorno do jogador Vitão, promessa para o futebol brasileiro

Jogador participará as disputas do Campeonato Brasileiro da Série A e da Copa Sul-Americana

Nesta última quinta-feira (7), o Internacional anunciou a contratação do jogador Vitão. O zagueiro que jogava no time Ucraniano Shakta Donetsk, assinou o contrato com o clube por empréstimo, dentro da regra especial da Fifa, decorrente a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Vitão tem vínculo de três meses com possibilidade de prorrogação até o final de 2022.

No Internacional, o zagueiro chega para suprir uma possível saída de Bruno Méndez.

Aos 22 anos, ele teve o contrato com o clube ucraniano suspenso devido a invasão russa ao país. O zagueiro volta ao Brasil depois de trocar o Palmeiras pelo Shakhtar, em 2019.

Mesmo com pouco espaço no Palmeiras, Vitão despertou o interesse do Shakhtar, time conhecido por garimpar jovens talentos no futebol brasileiro.

O zagueiro volta ao Brasil depois de trocar o Palmeiras pelo Shakhtar, em 2019.

Ele participará as disputas do Campeonato Brasileiro da Série A e da Copa Sul-Americana.

O jogador é empresariado por Ulisses Jorge, dono da UJ Football Talent, o empresário proporciona a concretização dos sonhos de dezenas de jogadores.

Ullisses tem em sua carteira dezenas de jogadores, como Éder Militão, do Real Madrid e seleção brasileira, Ramon, do Flamengo, e outros grandes nomes. No meio futebolístico, o empresário é reconhecido por um dos mais grandiosos networks do ramo.