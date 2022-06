Empresário Bruno de Paula conta que começou trabalhar aos 14 anos e dá dicas de empreendedorismo

O empresário falou sobre o impacto da internet na área e também falou o força dos influenciadores, atualmente

Após mais de uma década trabalhando com Comunicação, Bruno de Paulo abriu a sua primeira empresa Your neste ano. Ele que sempre se destacou no meio ao trabalhar com as mais diversas e importantes marcas, gerenciando campanhas publicitárias, políticas.

O empresário falou sobre o impacto da internet na área e também falou o força dos influenciadores, atualmente.

“A internet trouxe diversas revoluções e uma das mais fascinantes para o mercado de trabalho foi o poder de dar voz a praticamente todos. Pessoas gostam de acompanhar outras pessoas. Hoje, grandes influenciadores têm muito mais poder de ditar comportamentos do que boa parte das marcas. E isso muda toda a dinâmica do mercado”.

Diante deste cenário, temos visto também o crescimento de outra tendência muito poderosa: executivos ou fundadores se tornaram figuras públicas fundamentais para seus negócios. Eu quero trabalhar o Branding desses empresários e dar uma nova versão para essas empresas e empresários”, pontuou o especialista baiano.

“A área de comunicação vem se reinventando. Quero e gosto de me manter atualizado e pensando nos empreendimentos olhando para o futuro. A melhor dica é estar sempre conectado ás ferramentas digitais disponíveis, somada a um estudo diário sobre comunicação. Invista em conhecimento”, contou de Paula que começou empreender aos 14 anos.