Empresário brasileiro cria iniciativa para investimento em pesquisas para descoberta de tratamento contra o câncer infantil

Projeto visa sensibilizar e atrair filantropos e empresas a realizarem doações para acelerar descoberta de tratamento

Sabemos o quanto o câncer é uma doença que traz sofrimentos para os pacientes e familiares em qualquer idade. Porém, quando esse diagnóstico é dado para uma criança, esse sofrimento ganha níveis ainda maiores. É por isso que o empresário gaúcho Fernando Goldzstein criou a Medduloblastoma initiative, iniciativa que visa a busca da cura do câncer infantil.

Felipe conta que o seu filho foi acometido desse tipo raro de câncer e isso deu a ele uma missão de vida

A Medduloblastoma initiative completou dois anos com mais de U$ 8 milhões em arrecadações. Atualmente 13 laboratórios de três países realizam pesquisas e testes para acelerar a cura do meduloblastoma. Considerado o tumor cerebral infantil mais maligno de todos os tempos, o medulloblastoma é um dos cânceres que até hoje a ciência não identificou uma cura definitiva.

Medduloblastoma initiative foi criada há dois anos pelo gaúcho Fernando Goldzstein

Classificado como grau IV pela Organização Mundial da Saúde (OMS), cujo prognóstico é especialmente desfavorável em crianças menores de três anos de idade, anualmente, cerca de 30 mil crianças no mundo são diagnosticadas com a doença, sendo que 10 mil não resistem e o as outras 20 mil lidam com diversas sequelas por toda a vida.

Diante deste cenário devastador e com a missão de mudar o percurso desta história, há dois anos, o empresário gaúcho Fernando Goldzstein lidera o Medulloblastoma Initiative, projeto, que o próprio executivo criou com a finalidade de arrecadar fundos para o desenvolvimento de pesquisas e para a descoberta da cura deste raro tipo de câncer.

“Por muitos anos me questionava sobre qual era minha missão nesta vida. Há cerca de 08, meu filho Frederico foi diagnosticado com medulloblastoma e me deparei com a batalha

mais difícil da minha vida. Como pai fiz tudo que estava ao alcance para que ele recebesse o melhor tratamento e pela felicidade divina descobrimos a Childrens Initiative nos EUA, que permitiu o acompanhamento médico mais completo”, destaca Fernando.

“Esse fato foi a premissa para que eu encontrasse a minha real missão nesta vida: mobilizar e contribuir ao lado de tantos profissionais sérios e respeitados mundialmente na descoberta da cura deste

câncer”, completa.

Até o momento já foram recebidos mais de U$8 milhões em arrecadações e até o fim deste ano, a iniciativa quer alcançar a meta de U$15 milhões – investimento necessário para odesenvolvimento dos testes clínicos em pacientes, onde o Brasil tem vaga garantida nesta etapa do programa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde que foi criada, a Medulloblastoma Initiative já foi capaz de articular apoio financeiro a um consórcio de 13 laboratórios com tradição na pesquisa de meduloblastoma, instalados em instituições renomadas nos Estados Unidos, Canadá e Alemanha — o Cure Group 4 Consortium, formado por um seleto grupo de pesquisadores, entre eles, 3 dos cinco principais cientistas que investigam meduloblastoma no mundo.

Dentro das atividades, os

colaboradores buscam explorar e estimular a pesquisa e a experiência clínica para acelerar o desenvolvimento de um novo tratamento terapêutico para crianças e adolescentes afetados pela doença.

A liderança deste fórum fica a cargo do pesquisador norte-americano Roger J. Packer, Vice-presidente Sênior do Center for Neuroscience and Behavioral Medicine e professor titular de Neurologia e Pediatria da Universidade George Washington.

Nos primeiros seis meses de atividades, o grupo fez uma descoberta fundamental: a

identificação do provável mecanismo de desenvolvimento da célula que dá origem ao meduloblastoma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O artigo científico relatando a descoberta, com o reconhecimento ao apoio

da Medulloblastoma Initiative, foi publicado em setembro de 2022 na Revista Nature, uma das mais importantes publicações científicas do mundo.