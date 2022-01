Empresário brasileiro Bruno Avelar, lança maior mentoria do mundo para quem quer morar no exterior

O empresário foi naturalizado em Portugal e vive há 18 anos em países da Europa e Estados Unidos

Com a crise política e econômica que o Brasil passa há alguns anos, o sonho de muitos brasileiros é mudar para outro país. Esse processo é difícil e longo, fazendo com que muitas pessoas desistam antes mesmo de tentar. Bruno Avelar mora fora do Brasil há 18 anos e lançou uma mentoria de um ano para ajudar pessoas que buscam essa mudança.

Durante a imersão, Bruno lançou o livro “Página 67”, onde ele conta a verdade que ninguém mais conta sobre ser um imigrante

Com 36 anos, Bruno já morou em cinco países, por isso tem uma vasta experiência na área. A ideia de criar uma imersão sobre o assunto surgiu durante uma viagem para Dubai com um amigo, Tiago Brunet. Eles ficaram lá por oito dias compartilhando com outras pessoas tudo que aprenderam ao longo da trajetória, evitando que sonhares cometam os mesmos erros que eles.

“Só na Europa morei em Portugal, Inglaterra e Espanha. E a vida por lá não foi nada fácil”, recorda o empresário. Mesmo com as dificuldades, ele não se deixou abater e começou trabalhando no ramo de maquiagem, área em que ele já estava familiarizado, já tendo maquiado artistas como Zezé di Camargo, Carla Peres, entre outros.



A imersão tem como foco principal orientar as pessoas para que não tomem decisões baseadas em emoção

Em 2015, Bruno se mudou para Orlando, na Flórida, e abriu vários pontos de vendas. Atualmente, a marca dele está presente em 50 estados norte-americanos e realizando sempre feiras de cosméticos com mais de 40 marcas de maquiagem. “Ainda não considero ter chegado ao meu objetivo final. Tenho muito que aprender e dedicar ao meu crescimento como pessoa”.

Em janeiro de 2022, o empresário deu mais um passo de sucesso na carreira, mas dessa vez no ramo da mentoria. Ele lançou a maior imersão de network do mundo: “O Poder do Network”, que foi apresentado pela jornalista Patrícia Maldonado, com a presença de 15 palestrantes reconhecidos internacionalmente, como o próprio Bruno, Tiago Brunet, Kaká Diniz, Marquinhos Malaquias, Alex Monteiro, Fábio Ruiz, entre outros.



Em janeiro de 2022, o empresário deu mais um passo de sucesso na carreira, mas dessa vez no ramo da mentoria

Ao todo, foram 1400 participantes durante o evento, que durou oito horas. Além de quebrar barreiras e fazer novas conexões, o público aprendeu sobre inteligência emocional, como mudar o rumo dos negócios e várias outras questões importantes.

“Transformar pessoas está diretamente ligado ao meu propósito de vida, por isso vamos fazer um tour mundial por vários países, começando pelos Estados Unidos e passando por Canadá, Brasil, Suíça, Portugal, Inglaterra e Espanha para levar a nossa experiência de vida. Meu objetivo é fazer a diferença na vida de muitas pessoas”, concluiu o empresário.