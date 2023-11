Empresário Anderson Birman lança livro revelador na Livraria Travessa do Shopping Iguatemi

Familiares, amigos e personalidades prestigiam o fundador da Arezzo&Co em um evento marcante que revela os bastidores de sua trajetória empresarial

No último dia 10, a livraria Travessa, localizada no Shopping Iguatemi, foi palco de um evento marcante que reuniu familiares, amigos e diversas personalidades dos universos dos negócios, da moda e da arte. O motivo da celebração foi o lançamento do livro “A Cada Passo”, autobiografia do renomado empresário Anderson Birman, fundador da Arezzo&Co.

A noite foi permeada por glamour, emoções e a presença de nomes ilustres, como Luísa Helena Trajano, Sílvia Braz, Carlos Jereissati, Glória Kalil, Natalie Klein, Michael Klein, Guilherme Benchimol, Isabella Fiorentino, Gero Fasano, Carol Celico, Joyce Pascowitch, Carol Bassi, Paulo Borges e Karla Marques Felmanas, que se uniram para prestigiar e aplaudir a trajetória singular de Birman.

Com curadoria do renomado diretor-criativo Giovanni Bianco, o livro “A Cada Passo” promete transportar os leitores para os momentos mais marcantes da vida do empresário, desde os primeiros passos em direção ao empreendedorismo até a consolidação da Arezzo&Co como uma das maiores empresas do setor no Brasil.

Em uma narrativa inédita e reveladora, Birman compartilha os desafios, conquistas e escolhas que moldaram sua carreira, proporcionando aos leitores uma visão privilegiada dos bastidores da construção do império que é a Arezzo&Co nos dias de hoje.

Durante o evento de lançamento, o empresário ressaltou a importância de dividir sua história e agradeceu a presença de todos, destacando que todo o valor das vendas do livro será destinado à Casa Transitória, reforçando o compromisso social da Arezzo&Co.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A Cada Passo” já está disponível na livraria Travessa e no site da Amazon, prometendo não apenas ser uma leitura envolvente para os entusiastas dos negócios, mas também um relato inspirador para aqueles que buscam trilhar seu próprio caminho no mundo empreendedor. O livro de Anderson Birman, repleto de memórias e aprendizados, promete se tornar uma peça fundamental na compreensão do sucesso que permeia a trajetória do empresário.