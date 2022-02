Empresária Carol Manciola lança livro sobre coragem

Este é o terceiro livro da empresária e escritora best-seller

Nesta última terça-feira, 22 de fevereiro, a CEO e fundadora da Posiciona, empresa de educação corporativa especializada em treinamento de vendas, Carol Manciola, lançou oficialmente o livro Coragem e mais alguns Cês da Vida, pela DVS Editora. O evento aconteceu na Livraria Cultura do Shopping Marketplace, em São Paulo (SP), e reuniu amigos, familiares, seguidores e parceiros de negócios da empresária.



Carol Manciola (centro) ao lado dos sócios da DVS Editora Sérgio Mirshawka (esquerda) e Alexandre Mirshawka (direita) no lançamento do livro “Coragem e mais alguns Cês da Vida” (Créditos: Juliana Faria)



“Os últimos anos foram desafiadores e o que me permitiu crescer como pessoa e profissional foi a Coragem. Coragem de me reinventar, de enfrentar, de me assumir por inteira e, inclusive, coragem de desistir. Esse livro é uma maneira de transbordar o que me transformou e encorajar também outras pessoas”, declara Carol. Este é o terceiro livro da escritora baiana, que também é autora de Os Cês da Vida e do best-seller Bora Bater Meta. No lançamento, Carol reflete de maneira leve sobre a palavra coragem e acredita que o maior desafio para a evolução das pessoas é a falta dela.

Créditos: Juliana Faria

Ficha Técnica

Título: Coragem

Subtítulo: e mais alguns Cês da Vida

Editora: DVS Editora

Autora: Carol Manciola

Páginas: 208

Formato: 23×16 cm

ISBN: 978-65-5695-055-6

Preço: R$ 45,00

Link de venda: https://amzn.to/3Jp9M8P