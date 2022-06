Empresa nacional, Vivix Vidros Planos, investe R$ 1,3 bilhão em expansão com construção de nova planta em Pernambuco

Com duas linhas em pleno funcionamento, a indústria ampliará sua capacidade de produção passando a ser a 2ª maior empresa do setor vidreiro no mercado brasileiro

A Vivix Vidros Planos, a única no país com capital 100% nacional, anunciou a sua expansão com a construção da sua segunda linha de produção, ao lado da sua atual planta, no município de Goiana-PE.

O evento que contou com a presença da diretoria e acionistas da Vivix, do Governador e de Secretários do Governo do Estado de Pernambuco, aconteceu no Palácio do Governo nesta segunda-feira (27/06), onde foi firmado um protocolo de intenções.

. Fazem parte do portfólio da empresa os vidros planos incolores e coloridos (VIVIX Colora), laminados (VIVIX Lamina), espelhos (VIVIX Spelia), pintados (VIVIX Decora) e proteção solar (VIVIX Performa).

A nova planta será uma das mais moderna do mundo, contando com as novas tecnologias e inovações disponíveis no mundo para a indústria de vidros planos e contribuirá para a ampliação do portfólio de produtos da Vivix que passa a fabricar, também, vidros extra claros, além das linhas já produzidas atualmente pela primeira planta (vidros planos incolores, coloridos, espelhos, laminados, pintados e de proteção solar). O novo forno terá capacidade de produção equivalente a 1 mil toneladas por dia, que será o maior do setor em operação no País e um dos maiores do mundo, e estará em plena operação no segundo semestre de 2025. Com a expansão, a Vivix ampliará sua capacidade de produção para 1.900 tons/dia, passando a ser a segunda maior empresa do setor no mercado brasileiro.

. A indústria produz vidros planos destinados a atender aos mercados de construção civil, decoração e moveleiro, com moderna tecnologia e alto padrão de qualidade



O investimento total para a expansão será de R$ 1,3 bilhão. Durante as obras serão gerados cerca de 4 mil empregos e, quando em atividade, as duas plantas juntas gerarão aproximadamente 600 empregos diretos e 2.400 indiretos.

– A Vivix Vidros Planos é uma empresa do Grupo Cornélio Brennand e está localizada no município de Goiana, no Estado de Pernambuco

Os produtos fabricados em ambas as plantas serão comercializados em todas as regiões do Brasil, e uma parcela será destinada à exportação. Assim como a primeira, a nova planta também utilizará o método “Mine to Line”, que consiste em controlar a fabricação do vidro plano a partir da extração das matérias-primas em minas próprias. Para isso, a Vivix possui uma usina de beneficiamento situada no município de Pedras de Fogo, no estado vizinho da Paraíba.

Com mais de cem anos de existência, o Grupo Cornélio Brennand (GCB) iniciou suas atividades no setor cerâmico e, ao longo de sua história, desenvolveu negócios em diversos segmentos como produção de porcelanas e azulejos, açúcar e álcool, cimento, fabricação de embalagens de vidro e utilidades domésticas

“A expansão da Vivix sempre fez parte do nosso planejamento estratégico. Realizamos algumas pesquisas na época que demonstravam o elevado potencial existente no País para o consumo de vidro plano. O vidro plano é um material utilizado já há muito tempo em países desenvolvidos em uma escala maior que no Brasil. Aqui no país, percebemos a presença crescente do vidro, porém com um consumo per capita ainda baixo em comparação com alguns países da Europa e com os EUA, o que demonstra o enorme potencial existente. Acreditamos que o mercado estará evoluindo nos próximos anos”, ressalta Henrique Lisboa, presidente da Vivix Vidros Planos.