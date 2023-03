Empresa de logística J&T Express cria área de Saúde e Bem-Estar com liderança de Mônica Souza

Empresa de serviços logísticos cria nova área para orientar colaboradores e promover ações de qualidade de vida, com liderança de Mônica Souza e apoio do Médico do Trabalho Eduardo Miranda

A J&T Express, empresa global de serviços logísticos integrados, acaba de anunciar a nomeação de Mônica Souza como líder de Saúde e Bem-Estar da matriz brasileira da companhia. A nova área estará vinculada à estrutura de Relações Pessoais e Recursos Humanos da transportadora, e tem como objetivo orientar e dar encaminhamento a acompanhamentos sociais e ações de qualidade de vida junto aos colaboradores. Fundada em 2015, a J&T Express é uma empresa global de serviços logísticos que atua em diversos campos, incluindo entrega expressa, armazenamento e cadeia de suprimentos a nível nacional e internacional Com ampla experiência em Serviço Social Organizacional, Mônica será responsável por estimular um ambiente saudável e garantir a satisfação e tranquilidade de todos os colaboradores, com foco na promoção da responsabilidade social enquanto pilar estratégico da identidade da J&T Express. Para isso, ela contará com o apoio do Médico do Trabalho Eduardo Miranda, que também integra o departamento. Graduada em Serviço Social pela Faculdade Paulista de Serviço Social (FAPSS), Mônica é especialista em acompanhamentos sociais e ações de qualidade de vida e saúde, com pós-graduação em Saúde da Mulher e do Recém-Nascido, pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, e em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, em fase de conclusão. A J&T Express está presente em 13 países, incluindo Indonésia, Vietnã, Malásia, Filipinas, Tailândia, Camboja, Cingapura, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, México, Brasil e Egito Ao longo de sua carreira, a executiva atuou como coordenadora de Recursos Humanos em empresas como Admix, Social Consultoria e Grupo GP, com expertise em gestão das áreas de Serviço Social e Desenvolvimento Humano e Organizacional (DHO). Entre as atribuições que fizeram parte de sua trajetória profissional, estão a gestão e acompanhamento de atendimento sociais a colaboradores, planejamento, elaboração e análise de projetos e campanhas sociais e de saúde, e desenvolvimento de ações direcionadas à identificação e aprimoramento de áreas deficitárias. Com a nomeação de Mônica Souza como líder de Saúde e Bem-Estar da matriz brasileira, a J&T Express reforça seu compromisso com a qualidade de vida e bem-estar de seus colaboradores, além de fortalecer sua estrutura de Relações Pessoais e Recursos Humanos.