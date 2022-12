Empresa de cuidadores de idosos começou com uma linha telefônica e hoje fatura R＄24 milhões ao ano

Grupo Said conta com 950 cuidadores e atende mais de 400 famílias



A história de Daniela Jones começou ainda com sua avó, que em 1955, já tinha uma empresa na área de cuidados com idosos, onde chegou a trabalhar por cinco anos. Foi então, ainda muito jovem, que aquela sentiu vontade de abrir seu próprio negócio no mesmo segmento, mas precisava de experiência e capacitação para trilhar seu caminho.

Foi então, há 18 anos, após estudar administração e se profissionalizar, que Daniela resolveu abrir o Grupo Said, uma empresa de cuidadores de idosos. Diferente da versão de sua avó, a empresária quis trazer inovação para esse mercado e oferecer um tratamento de home care, com diversos serviços inclusos.

Apesar do foco ser em idosos, o Grupo Said atende também pessoas cadeirantes, sem movimentos e inteiramente acamados



“Comecei na minha casa, com uma linha telefônica e depois divulguei os serviços na internet. No início tínhamos apenas seis cuidadores que iam até os clientes, mas meu projeto incluía muito mais e tinha certeza de que conquistaria, e assim foi, ano após ano fui crescendo com a Said”, conta Daniela.

Atualmente, a empresa conta com 950 cuidadores entre colaboradores, além do setor administrativo que soma 40 pessoas, e uma equipe multidisciplinar que inclui médicos, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e enfermeiros.

Já em relação ao que oferece, trata-se de serviços exclusivos e diferenciados, como a enfermagem em casa, nutrição, monitoramento eletrônico, que consiste em câmeras para que os responsáveis possam acompanhar pelo celular ou computador o dia do paciente, fonoaudiologia, atendimento médico, carro adaptado para cadeirantes, ambulância de remoção simples e de emergências, fisioterapia e psicologia.

“Quando resolvi abrir minha própria empresa voltada para a terceira idade, pensei em todos os pontos principais e o que poderia fazer para melhorá-los e tornar o Grupo Said uma referência no segmento. Acredito que ter as câmeras, por exemplo, é mais do que apenas um chamativo, ela demonstra transparência dos nossos profissionais, levando segurança e confiança à família do paciente, e é essa uma das nossas diretrizes”, explica a fundadora.

Daniela ainda complementa que todos os cuidadores, médicos ou qualquer outro funcionário passam por uma rígida avaliação antes de serem contratados, para garantir que todos os idosos possam ter as melhores pessoas ao seu lado. E não para por aí, durante todo o ano, todos passam por inúmeros treinamentos e cursos para aperfeiçoar o seu trabalho, inclusive, no calendário anual fazem parte os cursos de “Psicologia e Nutrição para 3° idade”, “Fisioterapia para Idosos” e “Primeiros Socorros”.

Apesar do foco ser em idosos, o Grupo Said atende também pessoas cadeirantes, sem movimentos e inteiramente acamados, em recuperação cirúrgica, com necessidades de recuperação motora, que possuem sequelas do Acidente Vascular Cerebral (AVC), deficientes auditivos e visuais, entre outros.

Sua atuação hoje inclui as cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, onde somam mais de 400 pacientes. Contudo, a expectativa é expandir seus atendimento em 2023 para a região do Sul.

A empresa fatura cerca de R$ 24 milhões ao ano, e em 2022 irá fechar com uma margem de crescimento de 20% em comparação ao ano passado, além de prever a contratação de mais 150 colaboradores. Para o próximo ano o objetivo é crescer mais 30%.