Empresa americana ‘Embark Beyond’ chega ao Brasil com parceria de Tomas Perez

Criada em 2019 pelos americanos Jack Ezon, Eli Ashear e Julie Danziger, a Embark Beyond nasceu para ser muito mais do que uma agência de viagens: a Embark Beyond é uma consultoria de viagens de luxo dedicada a criar experiências cuidadosamente projetadas que vão além de um destino.

Como parte de uma estratégia de expansão global, a Embark Beyond realizou uma parceria com Tomas Perez, CEO da Teresa Perez Tours, principal empresa de viagens de alto padrão do Brasil, e do Aries Group para lançar a Embark Beyond Brasil, um modelo de negócio do futuro no segmento do turismo, uma agência de hospedagem de serviço completo, que disponibiliza ferramentas inovadoras para suas afiliadas, sistemas de reservas online sincronizados, juntamente com a inclusão do modelo americano de formas de pagamento, compra e cobrança do serviço de consultoria adequadas ao mercado brasileiro.

Tomas Perez, CEO da Teresa Perez Tours (Foto: Epitacio Pessoa/Estadão Conteúdo)

À frente da nova empresa estará Sylvia Silva, profissional com mais de 15 anos no mercado de luxo, com forte relacionamento com consultores de viagens e entradas em todas as diferentes áreas do mercado. Para todos os membros da Embark Beyond Brasil, a agência anfitriã traduzirá todas as suas ferramentas, tanto no idioma quanto nas nuances culturais, para maior relevância ao mercado brasileiro.

Nestes anos, a Embark Beyond criou um modelo do futuro no setor do turismo para os seus associados, um sistema no qual diversas agências proporcionam aos clientes roteiros exclusivos e experiências únicas. Com isso, a empresa conseguiu alcançar vendas de US $175 milhões com dois anos de existência.

“Queremos fazer a XP do turismo. Trata-se de uma joint-venture que já está em busca de mais agências brasileiras. A meta é chegar a 50 associados nos próximos três anos e a um faturamento anual de R$100 milhões.”, afirma o empresário Tomas Perez, CEO da Teresa Perez Tours, que se associou a Ezon para trazer a Embark Beyond ao Brasil.

“A Embark Beyond identificou o mercado brasileiro como promissor para lançar sua primeira presença internacional. Pretendemos exportar nossa abordagem única para construir negócios estratégicos de viagens de luxo aqui. Nosso plano de negócios, ferramentas de marketing e abordagem resultaram em um crescimento de negócios individual de 400 a 500% para os nossos agentes.”, comentou o sócio fundador, Jack Ezon, que veio ao Brasil especialmente para o lançamento da empresa.

A Embark Beyond Brasil iniciou suas operações oficialmente esta semana depois de um período de soft opening e chega ao mercado para movimentar o modelo de negócio no setor do turismo, que ainda possui um estilo tradicional de trabalho quando se fala em profissionais do turismo e com grande potencial a ser explorado no que se refere a métodos mais eficientes e menos burocráticos.