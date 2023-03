Empreendedorismo para mulheres: encontro imersivo reúne empresárias em Bento Gonçalves

Entre os dias 16 e 20 de abril, o Inspirando Mulheres Empreendedoras (IME) trará palestras, painéis, cases e feira de

empreendedorismo ao maior destino enoturístico do país

Empreender é empoderar. E as mulheres estão cada vez mais apostando em ter seu negócio não apenas como forma de independência financeira, mas também de assumir posições de destaque na sociedade, contribuindo para torná-la mais igualitária. No Brasil, as mulheres respondem por pouco mais de um terço de todo o contingente de empreendedores, atingindo a marca de mais de 10 milhões de empreendedoras, conforme dados do Sebrae.

Luciana Mitri é a idealizadora do projeto Inspirando Mulheres Empreendedoras

Em Bento Gonçalves, um encontro vai expressar essas características num evento imersivo de cinco dias no Vale dos Vinhedos. Entre os dias 16 e 20 de abril, o IME (Inspirado Mulheres Empreendedoras) reunirá palestras, painéis e feira de empreendedorismo, além de trazer cases inspiradores e promover networking. A programação ocorre no hotel SPA do Vinho.

Encontro acontecerá no Hotel SPA dos vinhos, no vale dos Vinhedos em Bento Gonçalves

As atividades serão abertas com um painel no dia 16, reunindo representantes de grandes empresas familiares, e seguem até o final do evento concentrando o debate em quatro temas centrais, um para cada dia da programação. Os conferencistas abordarão as pautas Um Novo Olhar sobre Empresas Familiares e Sucessão, no dia 17; Redesenhando o Estilo de Vida e dos Negócios, no dia 18; Economia Circular e Regenerativa, no dia 19; e Influência da Cultura Local nos Negócios, no dia 20.

Empreender é empoderar. Esse é um dos lemas de do Projeto Inspirando Mulheres Empreendedoras (IME)

Todas são temáticas essenciais tanto para inspirar quem pretende empreender quanto para quem quer aprimorar e inovar seu negócio. O primeiro tema traz a urgência do planejamento sucessório como forma de diminuir o alto índice de 88% de quebra nos negócios familiares após a segunda geração. Outro enfoque, a mudança, seja para uma vida com mais propósito ou para a estratégia dos negócios, fará parte do segundo eixo do IME e trará metodologias eficazes para ajudar a conduzir esse processo.

O núcleo de debate será a cada vez mais necessária transição para uma economia circular nos negócios. Esse tema trará conceitos de sustentabilidade e humanidade para o centro da discussão a fim de auxiliar os empreendimentos a estarem conectados com as demandas do século 21. O IME também apresenta como os negócios são influenciados, mesmo num mundo globalizados, pela cultura local, e como sua compreensão é importante para o sucesso dos empreendimentos. Além da programação técnica, o IME prevê espaço na agenda para experiências no maior destino enoturístico do país, envolvendo shows, passeios e jantares, todos por adesão à parte do valor do ingresso para as conferências.

“O encontro será uma grande oportunidade de atualização para o empreendedorismo feminino, atividade em grande evolução no país”, diz Luciana Mitri, idealizadora do programa. O ‘Inspirando Mulheres Empreendedoras’ começou a partir de sua busca pessoal por histórias de mulheres que lhe inspirassem e, hoje, conecta e inspira mulheres pelo mundo. “Pensando em me inspirar, eu inspirei”, conta.