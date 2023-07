Empreendedorismo no mercado de extensão de cílios: conheça a trajetória de Rosângela Taborda

Rosângela é uma das profissionais mais requisitadas da região Sul do Brasil, e uma das pioneiras em Lash Terapia e Lash Masculina

O empreendedorismo tem se tornado uma alternativa cada vez mais atraente para profissionais que desejam trilhar seus próprios caminhos, explorar talentos e paixões, e ao mesmo tempo, garantir uma fonte de renda estável. Um nicho que tem ganhado destaque é o mercado de extensão de cílios, uma indústria em crescimento que atrai empreendedores em busca de sucesso e satisfação profissional.

Nos últimos anos, a extensão de cílios tem ganhado popularidade exponencialmente. O serviço oferece às clientes cílios mais longos, volumosos e curvados, reduzindo a necessidade do uso diário de rímel e conferindo um olhar mais expressivo e sedutor. O mercado é diverso, alcançando desde clientes que desejam realçar sua beleza natural até aqueles que buscam uma transformação marcante no olhar.

Com o crescente interesse na extensão de cílios, abriu-se um vasto leque de oportunidades para empreendedores que desejam ingressar nesse mercado promissor. Desde a abertura de um estúdio especializado até serviços móveis, onde o profissional atende a domicílio, as possibilidades são variadas. Além disso, muitos empreendedores têm expandido seus negócios, oferecendo treinamentos e cursos para capacitar novos profissionais nessa área em ascensão.

No entanto, para se destacar nesse competitivo cenário, é imprescindível investir em capacitação profissional. Um curso sólido e abrangente sobre extensão de cílios é essencial para dominar as técnicas corretas, entender as particularidades de cada cliente e garantir um resultado seguro e satisfatório. A qualidade dos materiais e produtos utilizados também é fator-chave para o sucesso. Clientes conscientes da importância de preservar a saúde de seus cílios buscam por profissionais que utilizem produtos de alta qualidade, evitando danos e alergias.

Entre os empreendedores de sucesso nesse segmento, encontramos histórias inspiradoras de profissionais que alcançaram o reconhecimento e prosperidade. Empreendedoras como Rosângela Taborda, formada em estética desde 2010, encontrou a paixão pelos cílios em uma uma matéria publicada em uma revista sobre extensão de cílios e há mais de sete anos começou a trabalhar na área.

Atualmnete, Rosângela acumula várias formações nacionais e internacionais, atua como palestrante, juíza de campeonatos, autoridade em técnicas de fio a fio a mega volume, tem formação como Master e Terapeuta em Saúde dos Cílios. Além disso, é CEO no Studio Lashes Beauty & Academy, onde já formou mais de 300 meninas na modalidade presencial, entre elas, alunas da Argentina, Paraguai e Líbano.

Rosângela Taborda já ultrapassou a marca de 2 mil atendimentos anuais, transformando olhares e cuidando de almas. Hoje é conhecida como “a queridinha dos olhares libaneses de Foz do Iguaçu”, e há três anos vem inovando e trazendo viço aos olhares masculinos com a técnica exclusiva e pioneira de seu Studio. “Com dedicação, habilidade e um excelente atendimento ao cliente, conquistei uma clientela fiel e ampliei meus negócios, oferecendo cursos para novos profissionais interessados em seguir meus passos. Minhas técnicas e meus resultados fazem bastante diferença no mercado da minha região”, revela Taborda.



“Para aqueles que sonham em empreender no mercado de extensão de cílios, é importante ressaltar que o sucesso vem com dedicação, perseverança e um serviço de qualidade. Buscar conhecimento contínuo, entender as necessidades dos clientes e investir em relacionamento com o público são elementos-chave para alcançar o sucesso nessa área em ascensão”, afirma Rosângela que hoje atua como Lashterapeuta.



“A Lashterapeuta é uma profissional capacitada para realizar o procedimento de extensão de forma segura, focando não somente na beleza, mas também na saúde da região dos cílios e pálpebras, sempre com atendimento humanizado. Esse trabalho permite que a cliente utilize extensões ao longo de sua vida, com seus cílios naturais preservados. A Lashterapeuta é reconhecida como profissional por uma grande instituição a nível nacional, a ABRATECC, contando com todo apoio necessário, como brasão próprio e registro, além de estar apta a fazer uso de protocolos que agregam valor ao seu trabalho e licenciada para uso de produtos exclusivos com ação cientificamente comprovados em seus resultados”, explica.



Além disso de ser reconhecida pela ABRATECC (Associação Brasileira de Terapeutas Capilares), a profissão está atravessando uma crescente demanda, o que abriu mais um importante mercado: Lash masculino; com os homens investindo cada vez mais em higiene e beleza, houve um impulsionamento do setor estético e surgiu a necessidade de trabalhar exclusivamente para este público. “É um procedimento que visa fazer de forma minuciosa, provocando uma transformação maravilhosa, sem deixar com aparência feminina, trazendo viço e jovialidade ao olhar masculino, deixando aspecto natural, apenas trazendo elementos para a melhora da autoestima”, afirma a profissional.

O mercado de extensão de cílios oferece um campo fértil para empreendedores que desejam brilhar com seus talentos e paixões. Com a capacitação adequada e um olhar atento para a excelência no serviço prestado, é possível conquistar um espaço nesse mercado e tornar-se referência, transformando não apenas cílios, mas também vidas. O segredo está em abrir os olhos para as oportunidades e fazer do sonho de empreender uma realidade promissora. “Os olhos são as janelas da alma. Prazer, eu faço cortinas”, finaliza Rosângela Taborda.