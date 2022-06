Empreendedor Paulo Humberg é um dos palestrantes do III Fórum Gramado de Estudos Turísticos

“Inovação no Turismo” é o tema escolhido para apresentação

O empresário Paulo Humberg é um pioneiro da Internet brasileira. Talento reconhecido pela construção e desenvolvimento de startups de sucesso, o CEO da A5 Capital Partners foi o fundador do ShopTime em 1994 e do marketplace Lokau.com em 1999, nos primórdios das transações via internet. Seu mais novo empreendimento é a fintech Keycash, que oferece crédito com garantia de imóvel.

Convidado para participar do fórum de Gramado, cidade da serra gaúcha, Paulo contará aos participantes sobre sua experiência e irá abordar o tema “Inovação no Turismo” na palestra “Transformando ideias em resultados: inovação com base no processo criativo e nas experiências pessoais”.

O III Fórum Gramado de Estudos Turísticos é uma realização do SindTur Serra Gaúcha e conta com patrocínio do Sicredi Pioneira e apoio da Construarte, Gramadotur, Sebrae e Expogramado. A Agência Oficial é a CVC Corp/Turistur. O tema desta edição é “A criatividade conectada ao turismo”. O evento acontece nos dias 17 e 18 de agosto no Centro de Eventos do Expogramado, palco de alguns dos mais importantes eventos da cidade, como o Natal Luz de Gramado.

As inscrições já estão abertas no site do evento e as 100 primeiras garantem um ingresso para o 50° Festival de Cinema de Gramado, que acontece paralelamente ao Fórum.

