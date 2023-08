Empatia em Harmonia: Festival Timbre 2023 Celebra Décimo Primeiro Ano com Diversidade e Consciência Social

_Criolo, Maria Gadú, Urias, Armandinho e BaianaSystem são alguns dos destaques do evento que promete envolver o público numa experiência musical única

Consolidado como um dos eventos mais significativos da música independente no cenário nacional, o Festival Timbre está prestes a completar seu décimo primeiro ano, com uma proposta ainda mais poderosa e envolvente. Marcado para acontecer na segunda quinzena do mês de setembro, o festival traz consigo a missão de evidenciar a força da descentralização da produção musical no Brasil, além de abordar questões fundamentais para a sociedade atual, como equidade de gênero, acessibilidade, sustentabilidade, diversidade, amor e respeito.

Maria Gadú

Sob o conceito “Se reconhecer no outro”, o Timbre 2023 busca promover não somente a música e a cultura, mas também a empatia. O público é convidado a olhar para dentro de si e das pessoas ao seu redor, compreendendo perspectivas que diferem em cada ser humano, ao mesmo tempo que identifica as semelhanças que nos aproximam.

De Criolo a BaianaSystem: A Mistura de Ritmos no Festival Timbre

O line-up do festival é repleto de grandes nomes da música brasileira, cada atração pensada de maneira a promover interação e impulsionar mudanças no cenário cultural e social. Criolo, o rapper conhecido por suas letras engajadas, trará uma seleção de canções que vão desde seus sucessos mais marcantes até as faixas do último álbum, “Sobre Viver”.

Criolo

Já Maria Gadú, cantora, compositora, instrumentista e ativista, revisitará sucessos como “Shimbalaiê”, “Bela Flor” e “Dona Cila”, além de apresentar canções do recente lançamento, “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”.

Outro destaque do Timbre 2023 é Urias, a cantora e compositora que vem ganhando espaço na cena musical brasileira com sua música autêntica e colaborações com artistas renomados. A artista, dona dos trabalhos “Fúria” e “Her Mind”, enriquecerá o festival com sua intensa presença no palco e letras profundas.

Urias, Criolo, Maria Gadú e BaianaSystem: Os Astros que Iluminarão o Festival Timbre

Armandinho, o cantor e compositor gaúcho, também marcará presença no festival com um repertório escolhido cuidadosamente para a gravação de seu novo DVD. Seu estilo musical, que mescla pop, reggae, rock e romantismo, promete encantar o público presente.

Armandinho

Por fim, a aguardada apresentação da BaianaSystem, banda que desafia rótulos e encanta a todos com sua metamorfose musical e intensidade nos palcos. Com o espetáculo “Sambaqui Show”, o grupo traz uma composição de camadas que unem elementos de samba, reggae, rock e beats eletrônicos, proporcionando uma experiência única e repleta de ancestralidade.

O Festival Timbre, uma produção do Timbre Cultural em parceria com a Eventaria Produções, não é apenas um evento de música, mas um importante fomentador da cultura nacional. Com mais de 150 shows em sua história, o festival preza pela diversidade, tendo pelo menos 50% de seu line-up composto por artistas mulheres e presença garantida de artistas negros e LGBTQIA+.

Em 2023, o festival se destaca por sua proposta de empatia, incentivando o público a se conectar com o próximo e a si próprio, tornando o evento não apenas uma experiência musical, mas uma jornada de autoconhecimento e sensibilidade. Com artistas consagrados e revelações da música independente, o Timbre 2023 promete ser um marco na história do evento, levando o público a viver momentos inesquecíveis de harmonia e transformação.

Ingressos

Os ingressos para o Festival Timbre 2023 já estão disponíveis no site do evento. O público tem três opções de ingressos disponíveis: inteira, solidária e meia entrada.