Emoções à flor da pele: Marcos Maynart lança filme impactante sobre Amor e Despedida

A Caixa – O Ensaio do Eu Sem Você” revela uma história de amor profunda e emocionante que ultrapassa as barreiras do tempo. Marcos Maynart, renomado jornalista, estreia seu curta na Mostra Cine Guerrilha

No dia 16 de dezembro, São Paulo será palco da estreia do aguardado curta-metragem “A Caixa – O Ensaio do Eu Sem Você”, dirigido e roteirizado pelo renomado jornalista Marcos Maynart, em colaboração com Beto Alves. O Cine Bijou, às 19h30, receberá a produção na Mostra Cine Guerrilha, prometendo uma experiência cinematográfica única.

O filme transcende a tradicional narrativa de amor, mergulhando profundamente na despedida e no luto de Thiago e João, dois amantes separados pelo vírus HIV nos anos 80. A trama se desenrola por meio de cartas trocadas entre o casal, guardadas em uma belíssima caixa concebida pela artista plástica Christina Oiticica.

Em 13 minutos de projeção, o curta traz a emocionante interpretação de Adriano Arbool como João, que também assume a narração, enquanto a direção de fotografia de João Mário Nunes e a trilha sonora de Liah Soares e Fernanda Santanna elevam a narrativa a patamares emocionais.

Marcos Maynart destaca a inspiração por trás da obra: “Sempre fui apaixonado por fotografia, cinema e livros. A ideia do curta surgiu depois da pandemia e o texto foi escrito com meu amigo, também jornalista, Beto Alves”.

“A Caixa” tem recebido elogios pela sua abordagem sensível e poética. A ativista Lucinha Araújo destaca que o filme nos lembra que as palavras têm o poder de capturar o tempo, enquanto Christina Oiticica elogia a obra por mostrar o amor de maneira poética.

O curta, segundo Henrique Haddefinir, crítico do site Omelete, atinge seu objetivo de ser dramaturgia, documentário e literatura ao mesmo tempo. Para o escritor Hugo Bonemer, a presença física pode ter sido interrompida, mas o sentimento entre João e Tiago se eterniza na obra.

“A Caixa” não é apenas uma produção cinematográfica; é um testemunho da homoafetividade nos anos 80, durante a epidemia do HIV. Marcos Maynart, com maestria, preserva na memória do tempo o registro dessa história de amor atemporal.