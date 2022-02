Emilia Pedersen brilha na nova edição da Semana de Moda de Nova York

A cantora, compositora, atriz, modelo e digital influencer fez elogios ao trabalho de Elie Balleh, deixando claro que gosta de observar as tendências

Emilia Pedersen foi uma das personalidades que marcaram presença na tradicional New York Fashion Week. A estrela pop dinamarquesa, que completa 20 anos no próximo dia 21 e acaba de lançar o single “With You”, uma versão do clássico “Logo Eu”, da dupla Jorge e Mateus, cruzou as passarelas usando o blazer vermelho da nova coleção outono-inverno 2022 de Elie Balleh.

“Sou apaixonada por esse universo, assim como o da música e o da televisão”, derreteu-se Emilia



Depois, sem esconder a emoção, a multifacetada artista, que pode ser vista em uma participação especial no longa-metragem “Os Diários de Intercâmbio”, da Netflix, falou para os repórteres de plantão que o convite a fez lembrar o dia em que desembarcou na capital paulista para fazer a abertura do desfile de Amir Slama, em parceria com a New Era, no São Paulo Fashion Week.

Apesar das restrições impostas pela pandemia e da variante ômicron, que alteraram os preparativos do evento, várias marcas e seus estilistas decidiram manter as apresentações presenciais, como Michael Kors, Altuzarra, Tory Burch, Brandon Maxwell e Telfar, segundo o calendário oficial. “Sou apaixonada por esse universo, assim como o da música e o da televisão”, derreteu-se Emilia.