Emerson Costta: A história do menino do Passa Três que conquistou o país

Conheça a trajetória de sucesso desse cantor sertanejo que está dando o que falar

Emerson Costta, cuja paixão pela música começou nos primeiros anos de vida, é uma história viva do poder transformador da determinação e do talento. Neto de um respeitado sanfoneiro da região, Emerson cresceu imerso na sonoridade autêntica do sertanejo, um gênero que se tornaria a trilha sonora de sua vida.

Prepare-se para se emocionar com o lançamento do DVD que já é sucesso antes mesmo de estrear

Desde 2013, quando deu seus primeiros passos profissionais na música como vocalista da banda “Sensação Sertaneja”, até os dias atuais, Emerson tem traçado uma trajetória marcada por evolução e autenticidade. Foi em 2014 que o artista formou uma dupla musical com seu irmão, Everton, e juntos assumiram a alcunha de “Everton e Emerson”. O público logo se encantou com a química entre os dois e suas apresentações cativantes.

Cantor está redefinindo o cenário musical sertanejo e conquistando corações por todo o país

No entanto, a ambição artística de Emerson o levou a novos horizontes. Em 2018, ele deu um passo decisivo ao lançar sua carreira solo com o nome “Emerson Costta”. Seu single autoral “Pode me Ligar” conquistou os corações dos fãs e abriu caminho para a produção de seu DVD “Acústico no Mato”, recheado não apenas de suas composições originais, mas também de reinterpretações emocionantes.

Agora, 10 anos após o início de sua jornada musical, 2023 é um ano emblemático para Emerson Costta. Seu mais novo projeto, o DVD “Ao Vivão em Goiânia”, já é um sucesso estrondoso mesmo antes de seu lançamento oficial. Com um show que promete ser inesquecível, o DVD será disponibilizado no canal do YouTube do cantor a partir de 04 de agosto, cativando o público com sua autenticidade e energia contagiante.

Para aqueles que desejam assistir ao lançamento, basta se inscrever no canal do YouTube de Emerson Costta e ficar atento às redes sociais do artista. Suas músicas também estão disponíveis nas plataformas de streaming de áudio, permitindo que fãs de todo o Brasil possam apreciar sua arte única.

Emerson Costta não é apenas um cantor, mas um exemplo de perseverança e paixão pelo que faz. Sua história inspira jovens músicos a seguirem seus sonhos, independente de onde tenham começado. Se você deseja fazer parte dessa jornada musical e contratar seus shows, entre em contato com seu escritório por meio do número: 21 97267-8349 ou pelo e-mail: [email protected]