Embaixadores da Verutti ensinam técnicas capilares e de marketing para profissionais de beleza, em Criciúma-SC

O evento acontece nesta segunda e terça-feira, dias 30 e 31

Qual profissional de beleza que não sonha em aprender com os melhores do mercado? Os de Criciúma, em Santa Catarina, terão essa oportunidade. A cidade está recebendo nos próximos dois dias, 30 e 31, um evento da Verutti, marca com produtos profissionais para salão de beleza. A empresa levará também os dois embaixadores renomados Rogério Amaral e Valdir Nogueira.

Rogério Amaral e Valdir Nogueira têm formação internacional e já formaram profissionais de beleza em todos os cantos do Brasil



A equipe da Verutti já está em Criciúma para realização do evento no centro técnico Academia Sul Cosméticos, localizado na Rua Piauí, 130 – Bairro Próspera. Os profissionais de beleza que estiverem presentes terão a oportunidade de se aprofundar na área com ajuda dos renomados embaixadores técnicos da marca, Rogério e Valdir, que possuem formação internacional.



Os profissionais de beleza vão poder aprender com os melhores durante o evento, tendo acesso a conteúdos técnicos exclusivos e à nível acadêmico. No primeiro dia, o tema será alisamento capilar e introdução a Tricologia, que é a área de estudo do cabelo. Já no segundo dia, os experts em redes sociais vão apresentar um treinamento de gerenciamento de mídias.

Nas redes sociais, os embaixadores convidaram os profissionais de beleza para estarem no evento e se mostraram muito entusiasmados com o que farão na cidade



Os dois embaixadores já pousaram na cidade, assim como Alexandre Sousa, fundador da Verutti, e Rafael, diretor da Academia Sul Cosméticos. “A gente veio para trazer muito conhecimento a todos os profissionais aqui da região, falando sobre tricologia, técnicas em alisamento, marketing, uma série de assuntos muito interessantes”, disse Alexandre nas redes sociais.