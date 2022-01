Em vídeo reflexivo, Pugliesi abre o coração sobre gravidez: ‘Não era pra ser’

A influencer compartilhou nas redes sociais alguns ‘sinais de Deus’ sobre relacionamentos tóxicos

Gabriela Pugliesi abriu o coração na manhã deste sábado (15) nas redes sociais. Em um vídeo, a influencer comentou sobre relacionamentos tóxicos, sinais de Deus em diversas situações da vida e pelos motivos que não conseguiu engravidar o ex-marido, Erasmo Viana.



A reflexão surgiu após uma conversa com uma amiga. A musa fitness aproveitou o momento para compartilhar momentos de reflexão na internet.



“Se no relacionamento você não se sente feliz, não é liberta e deixa de fazer as coisas que você ama, pode ter certeza que não é pra você (…) Não conseguimos controlar as coisas que o outro faz, mas podemos controlar a nossa mente para não estar em um relacionamento tóxico. O cara que te faz sofrer é o amor da sua vida? Existe milhares de pessoas no mundo que estão esperando a oportunidade de te conhecer”, comentou a influencer.



Pugliesi ainda comentou sobre a história de amor que vive com artista Tulio Dek. “Se eu não tivesse me livrado das coisas que me fazem mal, hoje, aos 36 anos, não estaria vivendo a única história de amor bonita da minha. Nunca é p momento tarde, é sempre o momento certo”, comentou.



Sobre a o processo de engravidar, Gabriela comentou: “Passei um ano tentando engravidar, e eu nunca tive problemas para gerar um bebê, e eu sabia que em algum momento a resposta viria, e ela veio. E o bebê não veio por diversos motivos”, comentou a influencer.

O casal começou o relacionamento em 2015 e em 2021, após 3 anos de casamento, anunciaram a separação



Ela ainda terminou o vídeo pedindo para que as pessoas sejam mais criteriosas sobre os relacionamentos, de amizade ou amorosos.