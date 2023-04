Em um mergulho no universo dos tattoos lovers, Heinz decide criar sua própria tinta de tatuagem

A marca de ketchup número 1 do mundo, resolveu desenvolver uma tinta vermelha sem componentes nocivos e ainda convidou 5 artistas para desenvolver 57 decalques originais.

Uma paixão que marca – literalmente – a pele, a tatuagem é uma técnica milenar que os humanos utilizam há séculos para se expressar. Antigamente, grandes reis, rainhas, guerreiros e indígenas usavam tintas para marcar a pele como forma de manifestação. Ao longo das décadas, isso acabou se tornando mais do que uma expressão, uma paixão.

Heinz mergulha no universo dos tattoos lovers e anuncia desenvolvimento de sua própria tinta de tatuagem. Créditos: Divulgação

Nos últimos anos, as tatuagens se popularizaram ainda mais, sendo marca registrada, principalmente, entre jogadores de futebol, lutadores, artistas e a comunidade hamburgueira, reduto da Heinz. Os amantes das tattoos utilizam a arte para eternizar suas paixões com homenagens à família, viagens, filmes, músicas e até marcas. Prova disso foi o cantor Ed Sheeran, fã assumido da Heinz, que tatuou o logo da marca em seu braço há alguns anos. Para retribuir, a Heinz decidiu presentear o britânico estampando suas tatuagens em uma embalagem exclusiva do ketchup em uma campanha que aconteceu em 2019.

A tatuagem é uma técnica milenar que os humanos utilizam há séculos para se expressar. Créditos: Divulgação

Mas recentemente, dar cor à paixão se tornou um problema. Nos últimos anos, as tintas coloridas foram banidas em alguns lugares do mundo por possuírem substâncias consideradas tóxicas para o corpo humano, sendo vermelho, a cor que obteve mais complicações para aplicação das tatuagens, como reações alérgicas, erupções e comichão, bem como outras complicações durante a aplicação das tatuagens.

A inovação está sendo desenvolvida com um cuidado especial, pensando em uma tinta que funcione para todos os tipos de pele – brancas, amarelas, pretas e pardas. Créditos: Divulgação

Pensando em reverter esse cenário e manter viva a paixão por eternizar tattoo com cor, um projeto desenvolvido pela agência Soko quer solucionar a problemática de tinta nociva para tatuagens: a Heinz Tattoo Ink.

Para tirar a ideia do papel, a marca buscou uma indústria de materiais para tatuagem, que possui o mesmo cuidado que Heinz utiliza na hora de escolher os ingredientes do seu Ketchup, elegendo a Electric Ink como parceira. A inovação está sendo desenvolvida com um cuidado especial, pensando em uma tinta que funcione para todos os tipos de pele – brancas, amarelas, pretas e pardas – alinhado com os valores defendidos pela Kraft Heinz, sem nenhum dos 4.000 ingredientes banidos na Europa, além de alcançar a tonalidade do Pantone da label.

A Heinz buscou uma indústria de materiais para tatuagem, que possui o mesmo cuidado que a marca utiliza na hora de escolher os ingredientes do seu Ketchup. Créditos: Divulgação

Visando deixar o momento ainda mais especial, e anunciar esse novo negócio, a marca convidou cinco renomados tatuadores brasileiros, de diferentes etnias e origens, para desenvolverem 57 stencils originais de tatuagem – alinhados com a marca registrada da Heinz, “57 Variedades”. Enquanto a Heinz prepara a novidade para o próximo semestre, os decalques estão disponíveis no site heinzbrasil.com.br/tattooink, para que todos possam ir escolhendo suas próximas tattoos.

“Eu amei ter recebido esse convite! Arte é uma parte de mim, e eu amo isso. Por isso, foi muito divertido poder dar meu ponto de vista para a marca, e também desenvolver desenhos exclusivos, oferecendo o melhor para os fãs”, celebrou Helena Obersteiner, uma das artistas envolvidas no projeto.