Em seis dias inaugura o maior santuário do mundo dedicado à Santa Rita de Cássia

A expectativa é receber mais de 100 mil fiéis durante os três dias de festividades, na cidade de Cássia, em Minas Gerais

Os fiéis de Rita de Cássia, Santa das causas impossíveis, ganham, no próximo dia 20, um novo local para celebrar sua fé. O Santuário de Santa Rita de Cássia, localizado em Cássia, Minas Gerais, levou quatro anos para ser construído e espera receber mais de 100 mil visitantes durante as festividades de inauguração, que vão até o dia 22 de maio.

A cidade de Cássia já é conhecida por sua devoção àquela que foi escolhida como sua padroeira

Com uma área de 180 mil metros quadrados, sendo 100 mil de edificação, o local abriga um Centro Comercial, a Casa para o Clero, um Velário e a réplica da casa de Santa Rita de Cássia. Com capacidade para até 5 mil pessoas sentadas, 2 mil em pé, conta com sanitários, vestiários, fraldário, praça de alimentação, heliponto e estacionamento para 200 ônibus e até mil carros.

A cidade de Cássia já é conhecida por sua devoção àquela que foi escolhida como sua padroeira. A relação com a Santa que deu nome à região iniciou ainda em 1844, quando fazendeiros devotos doaram 18 hectares de suas terras para a formação do patrimônio de Santa Rita de Cássia. Dois anos após, uma capela foi erguida em sua homenagem, o que atraiu fiéis, descendentes de italianos, que acabaram por formar a cidade.

Rita nasceu em 22 de maio de 1381, em Roccaporena, perto de Cássia, na Itália, e viveu uma vida devotada a sua religiosidade, apesar de ter sido casada e de ter tido filhos, por ordem da família. Após perder todos os integrantes do seio familiar, a Santa entra para um convento, onde prova sua fé às madres superioras, que duvidaram de sua devoção.

Idealizado pelo empresário Paulo Flávio de Melo Carvalho, nascido na cidade e devoto fiel à Santa, o complexo religioso é a realização de um sonho.

“Estamos finalizando esta grande missão de construir e entregar o maior Santuário do mundo dedicado à Santa Rita de Cássia. A inauguração será um momento de fé e devoção, e a expectativa é fortalecer a cidade de Cássia como um destino de turismo religioso e um local para se viver uma experiência de fé e evangelização. Divulgaremos ainda mais a Santa das causas impossíveis, promovendo o desenvolvimento e trazendo prosperidade para toda a região”, afirma Paulo, de 73 anos.

Foram quase quatro anos de obra até a fase final. Desde o começo, cada etapa foi marcada por comemorações, missas e eventos. “Cada detalhe foi pensado com muito carinho para receber os devotos de todo mundo. Será um novo tempo de prosperidade e oportunidades para a cidade de Cássia, pois, além do fortalecimento da religiosidade, teremos o desenvolvimento do turismo religioso”, comenta Padre Michel Pires, responsável pelo novo Santuário.

“Cássia está se organizando para receber a todos. Somos um povo hospitaleiro e estamos de portas abertas para acolher a todos. Estaremos nesses três dias, unidos em nome do senhor. Venha com toda sua família, serão dias intensos de celebrações eucarísticas e momentos de adoração, para que como irmãos e irmãs, nos elevemos a Deus a nossa prece e contemos com a intercessão de Santa Rita de Cássia”, afirma o padre.

As comemorações que inauguram a abertura do novo Santuário contam com uma ampla programação. O início será dia 20 de maio, às 20h, com a benção da área comercial. Serão 50 lojas voltadas para artigos religiosos e praça de alimentação. Às 21h, terá apresentação musical da banda Maestro Godofredo de Barros e da Fanfarra dos Veteranos.

No dia 21, às 9h, acontece a missa solene de Sagração do novo Santuário, presidida pelo bispo diocesano, Dom José Lanza Neto. Às 15h, terá a adoração ao Santíssimo Sacramento com benção solene. Na parte da noite, às 19h, inicia a missa com a benção dos voluntários e, às 21h, um show católico com Adriana Arydes.

Já no dia 22, dia do aniversário de Santa Rita de Cássia a programação no novo Santuário começa às 9h, com a missa das rosas, também presidida pelo bispo Dom Lanza Neto. Às 11h, terá a cerimônia oficial de doação do novo Santuário de Santa Rita de Cássia, para a diocese de Guaxupé, pelas mãos de seu idealizador, o empresário Paulo Flávio de Melo Carvalho. Neste momento, ocorre a apresentação musical do tenho Bruno Bioza.

No período da tarde, às 15h, acontece uma missa e, logo mais, às 18h, uma procissão luminosa do santuário matriz em direção ao novo Santuário. Para finalizar as comemorações e o dia da padroeira, às 19h, uma missa de encerramento é celebrada.

Para mais informações sobre a inauguração, os interessados podem acessar o site oficial do Santuário.