Em São Paulo, restaurante PIÙ encanta clientes com reforma e ganha um jardim italiano encantador

Paisagista cria um jardim italiano em restaurante de Pinheiros, proporcionando uma atmosfera acolhedora e cheia de aromas típicos da cozinha italiana

O restaurante italiano PIÙ, localizado na rua Ferreira de Araújo, surpreendeu seus clientes ao reabrir suas portas após uma reforma de quatro meses, que trouxe uma atmosfera renovada e encantadora ao estabelecimento. A principal novidade é a criação de um jardim deslumbrante, assinado pelo paisagista João Queiroz, que remete aos jardins italianos.

Antes da reforma, o restaurante contava apenas com alguns vasos de plantas, mas agora recebeu um jardim exuberante, repleto de floreiras e ervas típicas da cozinha italiana. Esse ambiente acolhedor proporciona uma sensação de conforto aos clientes, que podem desfrutar de suas refeições cercados por uma atmosfera verdejante.

Reforma transforma restaurante PIÙ em um oásis verde no coração de Pinheiros

A área que anteriormente era ocupada pela piscina da casa ao lado agora abriga vasos com flores e espécies típicas de horta, como alecrim, peixinho e manjericão. Essas plantas garantem ao chef Marcelo Laskani os aromas clássicos das receitas italianas, tornando a experiência gastronômica ainda mais autêntica.

Com inspiração nos antigos casarões de pinheiros esse jardim tem tudo de aconchegante que uma casa de nona pode ter

O projeto do jardim foi cuidadosamente planejado para ser de fácil manutenção, mesmo diante da rotina agitada de um restaurante. Com um sistema auto irrigável, o paisagista garante que o jardim permaneça belo durante todo o ano, sem exigir grande dedicação da equipe do estabelecimento. Além disso, Queiroz escolheu espécies que, mesmo sem flores, mantenham sua beleza, garantindo uma atmosfera agradável independentemente da estação.

João Queiroz, responsável pelo projeto, buscou inspiração nos antigos casarões de Pinheiros, especialmente aqueles que remetem às avós italianas. Com essa referência em mente, ele criou um jardim funcional e utilitário, repleto de ervas e árvores frutíferas, como o limão siciliano e Roma. O paisagista também incluiu plantas que são frequentemente consideradas “mato”, como tapete inglês e tostão, resgatando a essência dos jardins das avós.

Para tornar sua inspiração realidade, Queiroz dedicou-se a estudar os jardins dos casarões históricos de Pinheiros, muitos deles pertencentes a descendentes de italianos. Ele participou do São Paulo Garden Club, um grupo de jardinagem com mais de 50 anos de história, herdado de sua avó, antiga membro do clube. Esse grupo é conhecido por realizar exposições de flores e arranjos todos os anos no consulado britânico, localizado na mesma rua do restaurante PIÙ.

Além do novo jardim, o restaurante PIÙ passou por uma ampliação significativa durante a reforma, aumentando de 74 para 112 lugares. A área externa conta com 48 lugares, todos com vista para o encantador jardim. A fachada do estabelecimento foi decorada com diversos vasos de plantas, convidando os transeuntes a conhecerem o novo ambiente do PIÙ, que agora está coberto de verde e luz natural.

Com essa renovação, o restaurante PIÙ proporciona aos seus clientes não apenas uma experiência gastronômica excepcional, mas também um refúgio tranquilo em meio à agitação da cidade. Seja para desfrutar de uma autêntica culinária italiana ou simplesmente para apreciar a beleza do jardim, o PIÙ é o lugar ideal para os amantes da gastronomia e da natureza se encontrarem.