Em prosa poética, Marcos Laffin lança ‘Oceano’, 10º livro da carreira, em Florianópolis

A renda arrecada com a venda do livro será destinada ao Fundo IVG de Combate à Fome

Já imaginou um contador escrevendo poemas emocionantes e cheios de significado? Pode parecer diferente, mas esse é Marcos Laffin. O escritor começou a vida na área das exatas, mas sempre gostou de literatura. Hoje, ele se prepara para lançar o 10º livro nesta quarta-feira, 8, no Beiramar Shopping, no piso L1, próximo ao vão central, das 17h às 21h, em Florianópolis-SC.

Mesmo sem contador, Marcos já contribuiu tanto para literatura brasileira que faz parte da Academia Catarinense de Letras



Em ‘Oceano’, obra prestes a ser lançada, Marcos vai entrar no universo dos poemas em prosa poética, que é aquele que utiliza diferentes elementos, como metáfora, elipse e sonoridade das frases. O tema principal do autor é o corpo, na sua condição humana, que está sempre em uma constante e intensa metamorfose na dimensão da polaridade instinto-racional.

“A vida tem ciclos de avanços e recuos, de ação e reflexão assim como as águas dos oceanos, então essa divisão dos três atos simboliza os espaços-intervalos da vida acontecer e de fazer acontecer. Faz de um jeito agora faz de um jeito diferente depois é esse é o percurso de movimento dos oceanos e do corpo que sempre é vida e que se deseja plenitude no eu, no outro e com o eu-outro”, pontua o autor.

Até 2017, o autor foi professor do departamento de contabilidade, especializado em contabilidade gerencial e doutorado em engenharia de produção e pós-doutorado em contabilidade sempre participou de diversos grupos de estudo de poesia e foi um dos fundadores do Grupo de Poetas Zaragata de Joinville



É um pouco dessas ideias que Marcos levará para os leitores na obra. Como ele mesmo disse, o livro é dividido em três atos, contando com 17 textos. O posfácio de análise literária é assinado pelo escritor Rubens da Cunha e toda a renda arrecada com a venda de ‘Oceanos’ será destinada ao Fundo IVG de Combate à Fome, um programa da Rede IVG.

Serviço:

O que: Lançamento do livro Oceano

Quando: 08 de junho

Onde: Beiramar Shopping — piso L1

Horário: 17h às 21h