Em parceria inédita com o PodPah, Dorflex lança campanha inspirada em histórias reais de brasileiros

A marca explora regionalidade e atributos de criatividade inerente ao brasileiro que se reinventa no dia a dia

Dificilmente os brasileiros não carregam na carteira, bolsa ou não tem em casa, a cartela de comprimidos Dorflex. Sempre pronta pra ajudar a levar as atividades cotidianas com mais leveza e menos dor. Dorflex, a marca mais vendida no mercado farmacêutico do País, líder do portfólio de Consumer Healthcare na Sanofi, apresenta nova campanha, “Deixa comigo”, inspirada em histórias reais de brasileiros de diferentes regiões do País, que se reinventaram para continuar progredindo em suas profissões e em suas rotinas.

“Deixa Comigo”, nova campanha de Dorflex, conta histórias reais e inspiradoras de brasileiros

Com criação da Publicis, a marca explora toda a sua essência brasileira e evidencia a forma única que os brasileiros encontram para enfrentar os desafios e lutar pelos seus objetivos, e Dorflex como um grande aliado.

“Dorflex é uma marca 100% brasileira e que ajuda os consumidores há mais de 50 anos a progredirem sem dor”, afirma Marília Zanoli, diretora de Marketing

O mote traz uma evolução do então conhecido: “Vai em frente e deixa a dor com a gente” surgiu em 2021, com a intenção de conscientizar e incentivar os brasileiros que batalham diariamente sobre a importância do equilíbrio entre correr atrás dos objetivos e o autocuidado. Com estreia na Rede Globo, durante o Jornal Nacional, o filme traz o foco na inovação digital com criativos personalizados e peças exclusivas para YouTube, Meta, TikTok e Twitch.

“Dorflex é uma marca 100% brasileira e que ajuda os consumidores há mais de 50 anos a progredirem sem dor, por isso, sentimos a necessidade de trazê-los para o centro das comunicações, com o objetivo de aproximar ainda mais o consumidor ressaltando as histórias reais e gerar identificação com o público”, introduz Marília Zanoli, diretora de Marketing na Sanofi.

“Sabe quando aparece um desafio e alguém solta aquele sonoro ‘Deixa comigo!’? É exatamente este ponto que a campanha vai ilustrar! E claro, se a dor aparecer, ‘Deixa com Dorflex!’ ”, conclui a Diretora.

Histórias reais, inspiradas em pessoas reais

A história que abre a campanha é a do Robissom Santos, do Rio de Janeiro, que criou sua própria barbearia móvel para atender seus clientes em domicílio durante a pandemia. Com uma postura criativa, o é a personificação do mote da ação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do Robissom, Dorflex apresenta a história da Mayara, do Maranhão, que viralizou na internet com bolos hiper realistas, o Jairo, de Santa Catarina, que inventou pranchas de surf usando garrafas pet, o Marcelo, de Belo Horizonte, que transformou uma caçamba em piscina itinerante, como forma de levar lazer para a periferia, o professor Silvio, do Rio de Janeiro, que ficou famoso por ensinar a matéria química por meio de músicas do estilo “funk” na sala de aula e tem hits como “funk das ligações”.

Para se ter uma ideia da grandeza das produções, para que as filmagens fossem realizadas foram necessários mais de 6 dias de filmagens, 6 locações diferentes em Salvador/BA e mais de 150 profissionais envolvidos. A direção dos filmes da campanha é de Leandro HBL, do Bando Studio e a produção de áudio da Fuzzr.

A campanha conta com uma ativação 360º para potencializar a mensagem da marca, como um squad de criadores e influenciadores que simbolizam e representam a diversidade brasileira e busca pelo progresso, além de parceria inédita com o podcast PodPah.