Em Outlet, Panini Brasil terá as principais obras com 50% de desconto em São Paulo

O outlet acontecerá entre os dias 7 e 13 de março

Os amantes de super-heróis e mangás podem comemorar porque vão poder garantir novos itens da editora Panini Brasil, líder mundial no setor de publicações. A marca vai fazer um Outlet com vários produtos entre o dia 7 e 13 de março no Cine Belas Artes, localizado na Rua da Consolação, 2.423, em São Paulo-SP.

Com mais de 60 anos de história, Panini é líder mundial no setor de colecionáveis e publicações e a principal editora multinacional de quadrinhos, revistas infantis e mangás na Europa e na América Latina. O Brasil foi escolhido para receber uma super promoção da marca, contando com obras com até 50% de desconto.

Entre as obras que os fãs encontrarão no Outlet estão: Homem-Aranha, Hulk, X-Men, Demolidor, Homem de Ferro, Deadpool, Víuva Negra, Doutor Estranho, Vingadores, Liga da Justiça, Mulher-Maravilha, Lanterna-Verde e Dragon Ball Super. Além de títulos diversos de Star Wars, Conan, Turma da Mônica e as Graphics da Maurício de Sousa Produções.

O objetivo é oferecer até 50% de desconto em várias obras dentro das coleções de Marvel, DC, Star Wars, Mangás, Disney e da Maurício de Sousa Produções

SERVIÇO:

Local: Cine Belas Artes

Endereço: Rua da Consolação, 2.423 – São Paulo

Data: 7 a 13 de março

Horário: 13h às 21h

Outras HQs que não estiverem na Outlet podem ser adquiridas também pela Loja Panini, por sistema de assinatura, compra avulsa, livrarias e lojas especializadas.