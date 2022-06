Em Orlando, chef Karlota prepara menu especial da festa surpresa de Fernanda Paes Leme

Com mesa gourmet repleta de sabor e elegância, a aniversariante e seus convidados comemoram os 39 anos antecipados da atriz em grande estilo

Na última sexta-feira (27), durante sua estadia em Orlando, nos Estados Unidos, a atriz Fernanda Paes Leme, que no próximo dia 4 de junho completa 39 anos, ganhou uma festa surpresa antecipada, organizada pelo amigo Léo Fuchs.

Para tornar a ocasião ainda mais especial, Karlota, conhecida nos EUA como a chef das estrelas, preparou uma mesa gourmet com pratos deliciosos e requintados, que arrancaram elogios da aniversariante, super feliz com o sabor e preparo do menu.

A chef foi convidada a participar desse momento único da atriz pela Magic Trip Orlando e por Juliana Villa Party (Fotos: Instagram Karlota)

Em seu perfil no Instagram, a artista agradeceu à chef e aos amigos e familiares presentes.

“Quero agradecer todo amor e carinho de vocês. À Karlota, maravilhosa, muito obrigada pelo jantar, à toda equipe, vocês foram maravilhosos. Aos meus amigos, à minha família que está aqui”, declarou Paes Leme.

Entre os convidados, estavam a atriz Carolina Dieckmann; o namorado de Fernanda, Victor Sampaio; sua mãe, Neca Paes Leme; suas tias; a também chef Lúcia Gagliasso, mãe do ator Bruno Gagliasso e amiga da mãe de Fernanda, entre outros.

A sobremesa ficou por conta do sorvete de queijo com goiabada e os churros recheados com doce de leite

O menu contou com entradas saborosas, diversos tipos de finger foods, frutas e queijo brie. Como pratos principais, Karlota preparou um delicioso camarão internacional e um ravioli crispy parma. A sobremesa ficou por conta do sorvete de queijo com goiabada e os churros recheados com doce de leite.

Léo Fuchs, que organizou a comemoração, ficou impressionado com a qualidade do menu preparado por Karlota. “Posso te roubar para Miami? Quero você lá!”, brincou.

Já a decoração temática da festa, com elementos do universo Disney, foi preparada por Amanda Lima, amiga de Karlota. “Nossa que lindo! Nunca tinha tido uma aniversário da Disney antes, amo o pateta”, disse emocionada a aniversariante.

“Ontem fizemos uma mesa gourmet e o jantar para comemorar antecipadamente o niver da Fernanda Paes Leme. Que noite divertida, simmmm divertida! Sua mãe Neca Paes Leme e suas tias, e Lúcia Gagliasso, não estão nas fotos, mas já moram no meu coração. E nada disso seria possível se eu não tivesse essa equipe maravilhosa! Obrigada, vocês são muito especiais para mim”, contou Karlota em seu perfil no Instagram.

E finalizou: “O aniversário surpresa dessa menina lindaaaa! Acompanho o trabalho dela desde Sandy & Júnior e ontem tive a alegria de fazer seu niver surpresa aqui em Orlando. Fernanda Paes Leme me leva na mala, amei sua família. Obrigada Magic Trip Orlando e Juliana Villa Party pelo convite”.