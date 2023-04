Em nova fase com corpo remodelado, Igor Business se diz realizado com mudança

Empresário da da Croupier Academy, o baiano perdeu 16 quilos com alteração nos hábitos

Uma mudança no físico, que estimula mudanças na vida pessoal. Assim têm sido as últimas semanas do sócio-fundador da Croupier Academy, Igor Business. Após perder 16 quilos em quatro meses, ele se diz pronto para novos desafios.

Igor comemorou a mudança com um antes e depois nas redes sociais Crédito: Instagram



Natural de Salvador, na Bahia, Igor conta que resolveu perder peso em novembro do ano passado basicamente por dois motivos: “Primeiro por questão de saúde. Segundo, porque sempre fui ativo, sempre pratiquei diversos esportes como natação, futebol, handebol, sempre fui atleta, não profissional, mas sempre fui ativo. Por conta do trabalho acabei desfocando no corpo e aí deu saudade”, conta aos risos ao destacar que o click para emagrecer veio de se ver no espelho usando uma sunga.



O empresário que malhava desde os 15 anos ressalta que inicialmente tentou um “atalho” para que o resultado viesse mais rápido. “Com essa moda de lipoescultura 3D a galera acaba procurando muito atalho e fui um desses. Fiz uma bateria de exames e cheguei a ir no consultório do médico e ele falou que com 97 quilos eu precisava perder 5 pra ir pra mesa de cirurgia. Eu estava no foco da lipo e tinha que perder 5 quilos até o final de dezembro para fazer antes de virar o ano”.

Business tem viajado o mundo atuando na formação de croupiers Crédito: Instagram



Mas o fato de ter que perder os primeiros quilos sozinho foi a motivação que faltava para voltar a cuidar do corpo. “Pelo fato de eu ter focado, consegui perder 5 quilos em 30 dias e o que seria mais 30 pra perder 5 quilos e mais 30 pra perder outros 5 quilos”, conta Igor.



O baiano ainda acrescenta que adotou bons hábitos, como ter uma boa alimentação, praticar atividades físicas constantes, ter boas noites de sono, não beber e abrir mão de festas. “Primeiro precisei tomar essa decisão”, diz. “O foco primeiro precisa vir de dentro pra fora. Você precisa ser pra ter. Você precisa querer mudar”, acrescenta.



Com a nova imagem moldada em 81 quilos, o especialista em jogos de sorte que formou mais de 1 milhão de croupiers e visitou mais de 15 países em 2022 se diz realizado e já tem até mesmo se livrado de algumas lembranças da época em que estava acima do peso: “Estou doando metade do meu guarda-roupa. É a melhor sensação do mundo. Danto tudo e fazendo questão de comprar tudo de novo”, revela aos risos.



Igor Business revela que agora o desafio é manter para seguir bem profissionalmente e também consigo mesmo. “Esse é o desafio da vida. Sempre falo nas minhas palestras: você ter uma BMW, uma Mercedes, um Porsche, uma Ferrari é fácil, a grosso modo. O difícil é manter”.

Por fim, ele pontua que 2023 começou para ele com a conquista daquilo que faltava. “Estou muito bem realizado e agora com meu corpo também, que é o que faltava. Estou pronto para fazer ainda mais, crescer ainda mais”, diz.