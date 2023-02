Em furo da RedeTV!: Lula fala com Kennedy Alencar sobre possível reeleição em 2026

Durante a campanha eleitoral o presidente disse que não pretendia tentar se reeleger, mas na entrevista ele não descartou a possibilidade.

O É Notícia fez parte da programação da RedeTV! entre 2008 e 2013 e em 2023 o programa retorna à grade da emissora. Sob o comando de Kennedy Alencar, o programa de entrevistas recebe semanalmente, políticos, economistas, juristas e personalidades de destaque em suas respectivas áreas de atuação.

Lula falou sobre possível reeleição em 2026 em entrevista exclusiva para a RedeTV!. Créditos: RedeTV!

Kennedy Alencar faz parte equipe da empresa como Conselheiro Editorial da Presidência, diretor da sucursal de Brasília e comentarista político do RedeTV! News. Mas sua volta a emissora na TV aberta aconteceu no começo deste ano, quando ele cobriu a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

Na última sexta-feira (03), a reestreia do É Notícia contou com participação de Lula que foi entrevistado com exclusividade pela primeira vez por um canal de TV aberta desde o início do governo atual.

Ao decorrer da entrevista uma variedade de temas foram abordados por Kennedy Alencar. O jornalista aproveitou a oportunidade para perguntar ao presidente sobre uma possível reeleição em 2026, anteriormente, durante a campanha eleitoral, ele tinha descartado a possibilidade.

Durante a campanha eleitoral o presidente disse que não pretendia tentar se reeleger. Créditos: RedeTV!

Lula disse que independe da resposta dele, o jornalista não acreditaria. “Essa pergunta, Kennedy, qualquer coisa que eu responder você não vai acreditar. Deixa eu te falar uma coisa: eu tenho consciência que somente a minha candidatura poderia derrotar o Bolsonaro. Tá? Eu tenho consciência. Não é nenhuma vaidade, não, é consciência de que, pelo legado que eu tinha, eu poderia ganhar essas eleições. Agora, o que eu acho é que a gente precisa construir novos candidatos em 2026. Nós temos gente extraordinária no governo, nós temos…”

O presidente ainda falou sobre como estará com idade avançada em 2026 e não sabe como qual será a condição de sua saúde no futuro. “Se eu puder afirmar para você agora, eu falo: eu não serei candidato em 2026. Eu vou estar com 81 anos de idade, sabe? Eu preciso aproveitar um pouco a minha vida, porque eu tenho 50 anos de vida política. Isso é o que eu posso te dizer agora. Sabe? Agora, se chegar… se chegar no momento, sabe, e estiver uma situação delicada e eu estiver com saúde, porque também só posso ser candidato se eu estiver com saúde perfeita, sabe? Mas saúde perfeita com oitenta e pouco, 81 de idade, energia de 40 e tesão de 30, pronto, aí eu posso; se não? Sabe, nós temos gente extraordinária, nós temos vários governadores fantásticos que estão participando do governo. Nós temos o Rui Costa, nós temos o Wellington, nós temos o Camilo, nós temos Flávio Dino, nós temos o Renanzinho, nós temos gente da maior qualidade, você não tem noção, e essa é a razão do meu sucesso, sabe? Que eu estou garantindo o nosso sucesso: é porque o pessoal é muito competente, o pessoal tem muita experiência, e todo mundo quer o que país volte a crescer, e todo mundo quer, sabe, se projetar nacionalmente, e vou contribuir para isso: eu vou contribuir para que surjam muitas e novas lideranças para que o Brasil nunca mais vote num psicopata para ser presidente do Brasil.”