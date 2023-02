Em entrevista exclusiva RedeTV!: Lula fala com Kennedy Alencar sobre crise das Lojas Americanas

O presidente criticou o silêncio mercado sobre o caso e abordou temas como a retomada da economia e a responsabilidade fiscal

Durante a entrevista vários temas foram abordados, em determinado momento Kennedy Alencar perguntou para Lula sobre o caso das Lojas Americanas, o jornalista disse: “O mercado costuma reagir mal quando o senhor faz um discurso falando de combinar responsabilidade social com a fiscal, mas, em relação às Lojas Americanas, me parece que há uma fraude evidente, uma pedalada evidente, a uma maior compreensão, como o senhor avalia esse caso?”

Lula foi afirmou que não se trava de pedalada, mas sim de motociata. “Acho que a gente quando é pequeno, a gente aprende: “Nada como um dia após o outro”. Esse lema era vendido como suprassumo do empresário bem-sucedido no planeta Terra. Ele era o cara que financiava jovens para estudar em Harvard, para formar um novo governo. Ele era o cara que falava contra a corrupção todo dia e, depois, ele comete uma fraude que pode chegar a 40 bilhões de reais? E agora, me parece que está chegando na Ambev também. Ou seja, é o seguinte, vai acontecer o que aconteceu com Eike Batista, ou seja, as pessoas vendem uma ideia que eles não são na verdade”.

O presidente ainda disse que fica chateado com a irritação do mercado quando se fala sobre a área social. “E o que eu fico chateado, Kennedy, é o seguinte, é que qualquer palavra que você fale na área social, qualquer palavra que você fale: “vou aumentar o salário mínimo dez centavos, nós vamos recorrigir o Imposto de Renda, nós precisamos melhorar os pobres”, o mercado fica nervoso, o mercado fica muito irritado. E agora um deles joga fora 40 bilhões de dólares de uma empresa que parecia ser a empresa mais saudável do planeta e esse mercado não fala nada. Ele fica em silêncio. Sabe, por que tanto amor pelos grandes e tanto desinteresse pelos menores?”.

O presidente ainda aproveitou o momento para falar sobre a responsabilidade fiscal “Deixa eu dizer uma coisa para você: eu quero um país com responsabilidade fiscal. Eu quero um país com responsabilidade econômica. Eu quero um país com responsabilidade política. Eu quero um país com responsabilidade social. Para tudo isso acontecer, nós temos que fazer o país crescer. Então, eu quero a responsabilidade fiscal para fazer o Brasil crescer. Eu não posso gastar o que eu não tenho. Eu só posso fazer uma dívida se for para construir um ativo produtivo, que vai me trazer retorno para melhorar, sabe, o crescimento do país. Então, nós, Kennedy, nós vamos levar muita fé na economia e vou te dizer uma coisa, eu vou te dizer uma coisa no primeiro dia do mês de fevereiro, te dizer uma coisa: Nós vamos recuperar a economia deste país. Nós vamos fazer ajustes no Imposto de Renda, nós vamos aprovar a política tributária que eu tenho certeza que no Congresso a maioria quer votar, e nós vamos fazer essa economia voltar a crescer e gerar empregos com carteira profissional assinada, que é o que interessa para o trabalhador.”