Em entrevista, Deborah Albuquerque desabafa: “Márcia Fellipe é uma pessoa má”

Ex-integrante do grupo As Ronaldinhas e vencedora de dois realities shows conta a Laéllyo Mesquita como iniciou briga com a cantora de forró e denuncia panelinhas no meio artístico

A influenciadora Deborah Albuquerque, ex-integrante do grupo de axé As Ronaldinhas, participou de uma entrevista no canal do Youtube do apresentador Laéllyo Mesquita, que foi ao ar na quarta (04/04).

Na ocasião, a atriz falou sobre a sua trajetória profissional, contou detalhes da sua participação em realities shows e sobre os planos para o futuro.

Deborah iniciou sua carreira ainda muito nova, aos 15 anos, integrando o grupo musical As Ronaldinhas, em 2000. Entre 2010 e 2011, foi assistente de palco do programa humorístico Legendários, na Record, e também trabalhou por um ano no programa Feira do Riso, da RedeTV!. Além disso, a artista venceu o concurso Musa do Paulistão, em 2011, representando o time Americana.

“Com a idade da minha filha, que tem seis anos, eu já sabia o que eu queria ser: artista”, declara Albuquerque, que conta ter recebido bastante apoio da mãe no início da carreira, mas não muito do pai, que só aceitou depois.

A influencer digital, que fala sobre rotina fitness e alimentação em seu perfil no Instagram com mais de 2 milhões de seguidores, fez duas faculdades, jornalismo e publicidade e propaganda, e estudou durante oito anos na Escola de Atores Wolf Maia.

Questionada por Laéllyo sobre as possíveis panelinhas que acontecem no meio artístico da televisão, Deborah afirma que “tem sim e quem falar que não tá mentindo. Tem também o preconceito contra os ex-participantes de realities shows, que os atores não gostam muito que entrem, porque às vezes não têm tanto curso, tanto estudo”.

Deborah também revela que sempre gostou de aproveitar a vida, mas nunca foi uma mulher interesseira. “Nunca namorei por dinheiro, até porque eu tinha uma posição social legal”.

Sobre os assédios que aconteciam no início da carreira, a atriz conta: “Eu nunca me vendi. Teve diretor que me pediu para fazer coisas asquerosas e eu mandei tomar naquele lugar, eu vi coisa podre ali naquele meio, mas eu consegui me desviar e sair limpinha”.

Albuquerque, casada há 10 anos com o médico Bruno Salomão, conta que sempre se manteve em relacionamentos amorosos e, quando conheceu o atual marido, estava mais a fim de curtir, sem firmar namoro.

“Quando eu conheci o Bruno, eu tava chorando as mágoas lá em Florianópolis/SC, em Jurerê, no auge das baladinhas. O Bruno ficou apaixonado e eu falava pra ele não se apegar, eu queria viver a solteirice, ser livre”, diz a influenciadora.

O casal, que foi morar junto com apenas três meses de namoro, foi vice-campeão do reality show Power Couple 5, programa exibido na Record TV, onde ganhou também algumas inimizades, dentre elas com a cantora e empresária Márcia Fellipe.

“Eu achei que a convivência com vários casais ia ser maravilhosa, entrei no País das Maravilhas, fui chamada de pavão e realmente entrei que nem um pavão, entrei cheia de brilho, penas de plástico, vestido todo transparente, me achando a última bolacha do pacote, achando que todo mundo era meu amigo. Achei que ia brindar, cheguei me espalhando, só que o povo me olhava invertido, inclusive uma lá, que também é espalhafatosa, me olhava tipo ‘opa, tá tirando atenção de mim’, e eu não tava nem aí”, conta a atriz.

Deborah explica que a inimizade partiu da cantora, que logo de cara perguntou se ela tinha algum problema psicológico, porque parecia um pavão, só queria aparecer.

“A gente começou não se dando bem por conta dela, porque eu entrei conhecendo a música dela, uma só, ignorância minha porque eu sei que ela é uma ótima cantora, tenho amigos que gostam muito da música dela, mas não gostam da pessoa dela, olha que coisa. E quando eu entrei, falei ‘putz, vou ser amiga dela, essa mulher tem uma música que eu adoro’, ela é famosa, que legal”, explica a influencer.

Segundo conta em entrevista, Márcia Fellipe e marido saíram cedo do programa e ficaram falando mal de Deborah e Bruno, inventando situações que não aconteceram.

“O casal saiu cedo e ficou aqui fora falando mal da gente que tava lá dentro, inventando histórias, até de fraude eu fui acusada. Eu entrei crua em reality show, não tenho esse contato com essas páginas de fofoca, tanto que eu sofri na mão delas, a maior prova de que eu não tenho contato com esse tipo de fraude é que eu não era amiga dessas páginas”, diz Albuquerque.

“Márcia Fellipe é uma mulher espalhafatosa, péssima de prova, desistia, apostava errado, fazia tudo errado”, desabafa, ao contar que a cantora prejudicou pessoas relacionadas à atriz fora do reality e que por isso a considera uma pessoa má, apesar de ser uma cantora excelente.

Envolvida em uma polêmica, em 2014, onde publicou um vídeo em sua conta do Facebook privada falando mal de eleitores da então presidente Dilma Rousseff, Deborah explica que se arrepende do feito. “Eu falei muito nova, eu tinha bebido, não pesquisei nada, falei por falar, dentro do meu Facebook privado, para os meus amigos que me seguiam, e me arrependi, só que já tinha viralizado”.

A influenciadora afirma que hoje em dia não se posiciona mais politicamente, por acreditar que para fazer isso, a pessoa precisa pesquisar antes para não falar nada sem fundamentos

"Você, como artista, tem responsabilidade de se calar se você não entende sobre política, eu me sinto na obrigação de me calar sobre política, porque eu não entendo, a não ser que eu vá, que eu pesquise".

Sobre o reality show Famosas em Apuros, da Record TV, onde Albuquerque saiu como vencedora este ano, a artista diz que considera um dos programas mais difíceis do ramo.

“Você passa frio, fome, todos os perrengues possíveis e imagináveis, e tem que fazer prova, e tem que ser boa em prova, não tem essa de votar, fazer covardia, que nem no Power Couple, onde todo mundo votava em mim e no Bruno, é no ponto, na prova, então ali foi maravilhoso, porque eu pude mostrar que a brava tem nome”, brinca a influenciadora.

Deborah finaliza a entrevista com Laéllyo Mesquita, que a convidou para ser uma das madrinhas de casamento da sua união com Thiago Pessoa, contando sobre os planos futuros para a sua carreira.

“Eu estudei muito, a vida inteira, pra me tornar uma apresentadora de qualidade. Eu fiz duas faculdades, jornalismo e publicidade, fiz teatro por muito tempo e curso profissionalizante de tv e cinema, tenho DRT, e sempre me esforcei muito pra chegar nesse objetivo, que é me tornar uma apresentadora, apesar de tudo que eu já desafiei na vida, tudo que ficou pra trás, de pessoas poderosas que eu enfrentei, eu gostaria muito de me posicionar”, relata a atriz.

E conclui: “Hoje tá muito mais aberto, pras mulheres também abriu muito, era muito fechado, a maioria dos apresentadores grandes eram homens e era muito difícil pra gente, e agora tem a Adriane Galisteu, abrindo uma porta que o mundo desconhece, ela é uma apresentadora de reality show, a primeira apresentando um reality show desse porte, e quando ela fez isso, pra nós que estudamos e sonhamos um dia chegar nesse patamar, é maravilhoso. Hoje as mulheres apresentam grandes realities shows, graças à Galisteu. Que siga assim, que um dia a gente possa chegar nesse ponto, eu quero um dia poder apresentar um grande programa”.