Em entrevista com a própria mãe, Theodoro Cochrane assume ter ciclotimia e depressão

Sem beber há mais de seis meses, ele explica em novo programa de Marília Gabriela como lida com os distúrbios psíquicos



Em entrevista com a própria mãe, o ator, figurinista e influenciador, Theodoro Cochrane assumiu sofrer com distúrbios psíquicos como ciclotimia e depressão. Na conversa divulgada, nesta semana, no novo programa “De Frente com Gabi de Novo”, no Youtube, ele deu detalhes de como lida com os transtornos.

Segundo ele, Marília Gabriela é uma referência desde sua infância (Foto: Reprodução)

Ainda no início da entrevista, Theodoro explicou que a ciclotimia é uma oscilação de humor, mais leve que a bipolaridade.

“Eu parei de beber há dezes meses para saber, inclusive, o que eu tinha. Eu tinha muita oscilação muito grande de humor”, afirmou.

Ele destacou ainda que sempre bebeu de maneira moderada, sem criar transtornos. Mas, que com o tratamento feito através de terapia, descobriu que o álcool estava se tornando como uma válvula de escape para fugir dos sintomas da depressão.

Numa conversa descontraída, ele destacou que é necessário conhecer a si mesmo e lidar com as próprias características (Foto: Reprodução)

O figurinista enfatizou que é necessário perder o medo e o preconceito acerca do uso de medicamentos para a saúde mental. “O remédio que vai compensar algumas faltas que eu tenho, uns receptores que eu tenho a menos na minha cabeça”, comentou.

Segundo ele, o período de isolamento social, ainda em 2020, foi necessário para descobrir-se e entender que o bem-estar pessoal, isto é, estar bem consigo mesmo é primordial para a sua existência. Assim como entender suas características e se conhecer de verdade.

A entrevista divulgada, nesta semana, conta com milhares de curtidas e visualizações na internet (Foto: Reprodução)

Na conversa descontraída, Theodoro falou também sobre como a mãe se tornou uma referência em sua infância, assim como a grandiosidade dela esteve presente durante sua adolescência. A entrevista completa pode ser conferida no canal do Youtube da jornalista.