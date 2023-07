Em entrevista ao PodSempre, podcast da Pague Menos, Pepita expõe drama pessoal e fala sobre transfobia

A cantora revelou detalhes sobre a expulsão de casa pelo padrasto e destacou a importância da rede de apoio

Priscila Nogueira, mais conhecida como Pepita, participou do PodSempre, podcast da Pague Menos. Pepita é uma artista carioca que atua como cantora, compositora e dançarina no Brasil. Ela ganhou destaque como uma das primeiras funkeiras trans do país e seu trabalho está fortemente ligado ao ativismo LGBTQIA+.

No programa, são abordados diversos temas relacionados à saúde, beleza, qualidade de vida e bem-estar. Durante sua participação, a cantora compartilhou experiências sobre sua infância, a transição na adolescência e os desafios enfrentados devido à transfobia.

Durante o episódio, Pepita falou contou detalhes sobre a sua transição e falou sobre transfobia

Ela adotou o nome artístico Pepita quando foi convidada para dançar pela primeira vez e decidiu mantê-lo ao descobrir o significado de uma pedra preciosa. O episódio com a entrevista já está disponível a no canal do YouTube da rede de farmácias.

Pepita falou sobre a importância da rede de apoio e sua experiência com a maternidade

Com mais de 2 milhões de seguidores em suas redes sociais, Priscila iniciou a conversa no podcast destacando sua infância e a relação especial que sempre teve com sua mãe, uma grande amiga – com a qual, inclusive, comprou o seu primeiro sutiã – e sua defensora em todas as adversidades. Ela também abordou a conflituosa relação com o padrasto, que não gostava da artista e a expulsou de casa. “O filho não pede para nascer. E, você que tem filho LGBTQIA+, saiba que a gente não pediu para nascer e ser amado. Mas peço respeito, pois eu te respeito”, reforça Pepita em depoimento.

A compositora compartilhou que sua jornada de transição teve início na escola, quando tinha apenas 15 anos. Na época, ela utilizava o dinheiro que sua mãe lhe dava para a alimentação do intervalo para adquirir hormônios e dar continuidade ao processo de transição. Essa decisão seguiu por conselhos de pessoas mais experientes, que já haviam passado por esse momento em suas vidas. “A dica que eu deixo para você, menina que está no seu processo de transição é que vá com calma”, reforça a cantora ao compartilhar que, ao longo de sua trajetória, enfrentou inúmeros casos de preconceito, inclusive em consultas médicas, onde os profissionais não conseguiam chamá-la pelo seu nome mesmo estando registrado em sua ficha.

Além disso, ela ressaltou as dificuldades enfrentadas ao lidar com as comparações médicas entre um corpo masculino e um feminino durante sua transição. “Em um momento, enquanto eu tomava os hormônios, precisei falar com minha mãe, pois meu peito estava crescendo e eu não ficava sem camisa em casa. Ao me deitar, sentia que estava doendo um pouco e eu precisava de alguém ao meu lado para entender. Após contar para minha mãe, ela me levou ao médico e eu comecei fazer um acompanhamento. No início, eu fiz por ver outros fazendo, achando que se tinha dado certo com uma pessoa, daria para mim também. Hoje, sei que não pode ser assim, pois cada corpo é um corpo e cada organismo reage de uma forma”, pontua.

A cantora enfatiza ainda que o irmão também passou pela transição, somente após ter observado a transição da própria irmã e se inspirado nela.

Debate sobre transfobia

Na conversa, Pepita relata que, ao frequentar um banheiro feminino, passou por um episódio de transfobia. “Foi o tempo de entrar no banheiro e ao me posicionar para lavar a mão e levantar o meu rosto já tinha um policial. Uma mulher o chamou e disse que tinha um homem dentro do local. Na hora, eu não estava entendendo como a forma como ele falava comigo. Disse que eu era homem e o meu banheiro estava ao lado, além de afirmar que só não me dava uns tapas por respeito a mulher ao lado”, afirma a cantora.

E a agressão continuou: “Mas se você quiser, nós vamos lá para fora e resolvemos, de homem para homem”. Ao relatar a situação traumática que marcou sua vida, ela destaca que, naquele momento, uma mulher se apresentou como sua advogada no meio da confusão e prometeu tomar medidas legais contra o policial envolvido. “Eu processei a rodoviária, a senhora que estava no banheiro e o policial”.

Importância da rede de apoio

Durante o podcast, Pepita expressa sua gratidão pela rede de apoio formada pela família, incluindo a sua sogra, uma vez que as babás profissionais que ela tentou contratar recusaram o emprego assim que descobriram que ela é uma travesti. “A última babá que entrevistei, fiquei encantada. Muito educada e carinhosa com crianças. No outro dia, ela me ligou falando que tinha conversado com o pastor e ele afirmou que sou um homem querendo ser mulher, portanto, ela não poderia trabalhar em uma casa assim”, desabafa sobre a situação.

Na sua participação, Priscila também comentou que decidiu virar mãe, pois tem muito medo da solidão. “Eu, por ser uma travesti, sofro muito por solidão e amor. A gente se humilha por um amor, pois há homens que não nos assumem. Pensei que, ao ser mãe, terei alguém para cuidar de mim e falar eu te amo. A maternidade para mim é a coisa mais pura e verdadeira do mundo”, afirma a funkeira.

Ela, emocionada, continua: “Seria mãe de novo, porque ao ouvir meu filho me chamando de mãe pela primeira vez, foi muito louco. A sociedade não me vê como mãe, mas ele me vê. Tem horas que eu me pergunto se eu vou conseguir, pois não quero que meu filho passe pela metade das coisas que passei. Ele terá muito orgulho de ser filho de uma travesti. Eu não escolhi ser mãe. Meu filho me escolheu. Eu faço de tudo. Sei que não sou a melhor mãe do mundo. Tem dias que estou muito cansada, mentalmente, espiritualmente. De ter que explicar as pessoas que sou mãe”, reforça.