Em dose-dupla, Bruna Kehrnvald celebra aniversário na capital paulista

A primeira parte da comemoração aconteceu no Rodeio do Shopping Iguatemi, enquanto a segunda parte foi comemorada no Fasano.

De passagem por São Paulo, a arquiteta e designer de interiores nascida em Goiânia e criada em Redenção, no interior do Pará, celebrou mais um ano de vida rodeada de amigos. A primeira comemoração aconteceu no Rodeio do Shopping Iguatemi, seu local favorito na capital, para um grupo de 20 amigas. Bruna Kehrnvald e Ana Claudia Lopes. Créditos: Ale Virgilio e Nicolas Calligaro A comemoração noturna aconteceu no Fasano e contou com a presença das amigas de Bruna. Créditos: Ale Virgilio e Nicolas Calligaro Camila Roriz, Taciana Veloso e Karla Felmanas. Créditos: Ale Virgilio e Nicolas Calligaro Taciana Veloso, Bruna kehrnvald e Ana Claudia Lopes. Créditos: Ale Virgilio e Nicolas Calligaro Bruna é nascida em Goiânia e criada em Redenção, no interior do Pará. Créditos: Ale Virgilio e Nicolas Calligaro. Créditos: Ale Virgilio e Nicolas Calligaro Bruna Kehrnvald e Fernanda Pinazo. Créditos: Ale Virgilio e Nicolas Calligaro Catarina Pires e Bruna Kehrnvald. Créditos: Ale Virgilio e Nicolas Calligaro A arquiteta celebrou seu aniversário com amigos no Rodeio do Shopping Iguatemi. Créditos: Ale Virgilio e Nicolas Calligaro Bruna Kehrnvald e Luciana Teixeira. Créditos: Ale Virgilio e Nicolas Calligaro Bruna Kehrnvald e Ana Claudia Lopes. Créditos: Ale Virgilio e Nicolas Calligaro Bruna Kehrnvald e Lala Noleto. Créditos: Ale Virgilio e Nicolas Calligaro À noite ela escolheu o Fasano para festejar com casais de amigos próximos. Para a ocasião optou por um lindíssimo vestido YSL fall-winter 23, direto da passarela. Bruna ainda terá uma programação intensa na capital nos próximos dias junto com a Prada e Iguatemi.