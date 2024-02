Em Buenos Aires, atriz Jaqueline Santos é reconhecida pelos fãs em viagem à trabalho e empreitada internacional

Atriz e comediante do humorístico ‘A Praça É Nossa’, cumpre agenda apertada de trabalho na Argentina e Uruguai e faz projetos de turnê internacional

Após uma breve passagem pelo reality show “A Grande Conquista”, onde enfrentou desafios, a atriz e humorista Jaqueline Santos retornou ao programa “A Praça É Nossa” do SBT, em agosto de 2023. Agora, ela não apenas diverte o público brasileiro com suas performances hilariantes, mas também embarcou em uma jornada internacional que promete levar seu talento para além das fronteiras, enquanto aguarda a estreia de seu quadro na emissora de Silvio Santos.

Com quase 10 milhões de seguidores em suas redes sociais, Jaqueline é conhecida por seus vídeos que arrancam gargalhadas de seus fãs. Desde o dia 1º de fevereiro deste ano, ela está em Buenos Aires, Argentina, para apreciar as belezas locais e principalmente para expandir seu horizonte profissional.

“Eu não vim só para passeio, eu vim para business, eu vim para televisão, eu vim para rádio”, afirmou Jaqueline em uma entrevista durante sua estadia na cidade. Ela revelou estar participando de entrevistas em meios de comunicação locais e buscando oportunidades para se apresentar em shows de stand-up, planejando também colaborações com comediantes argentinos. A atriz já foi reconhecida pelos fãs durante os passeios e trabalhos e fez diversas pausas para fotos e vídeos.

Mas a viagem de Jaqueline não se restringe apenas a Buenos Aires. Ela compartilhou seus planos de visitar o Uruguai, expandindo sua experiência cultural e sua habilidade no idioma espanhol. “Estou aprendendo a falar espanhol mais rápido também, porque aqui a gente tem que se virar né”, comentou animadamente.

Além dos compromissos profissionais, Jaqueline também está aproveitando para explorar os pontos turísticos mais deslumbrantes da região, mergulhando na cultura e nos encantos locais. E essa não é apenas uma aventura de curta duração – a comediante já está planejando sua agenda para 2024, que inclui turnês pelo Brasil e pelo mundo, participações em programas de televisão e continuando a criar conteúdo viral para suas redes sociais.

“Estou lá na Praça Nossa, como atriz e humorista, então está para lançar o quadro novo agora lá também. Meus planos para 2024 são continuar fazendo as gravações, tanto no Brasil todo, essa turnê nacional, fazendo pegadinha, cantadas, quadros divertidos nas ruas do Brasil todo e do mundo. Então, é um conteúdo que é muito viral, já tem bilhões de visualizações, e pretendo viajar o Brasil todo, levando esses conteúdos para o Brasil. Pretendo também fazer essa turnê, tanto nacional de stand-up, show pelo Brasil e fora. Tenho agenda para o Japão, para Portugal, e vou continuar trabalhando na televisão, na internet, nos shows. A novidade é que eu também devo lançar uma música que é tipo uma paródia engraçada pela Love Funk em julho”, revelou

Sua determinação em conquistar o público brasileiro e o internacional, é evidente em suas palavras: “Estou galgando uma carreira internacional também”, afirmou ela com confiança. Para Jaqueline Santos, esta viagem é mais do que uma simples jornada turística – é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, uma chance de levar seu humor e seu talento para além das fronteiras do Brasil.

“A viagem tá sendo incrível, eu estou encantada, eu não esperava tudo isso de Buenos Aires. A gente está indo nos lugares mais chiques aqui, mais sofisticados, mais lindos, não só um turismo normal. Amanhã também vou para o Uruguai, vou fazer dois países numa viagem só e eu estou aprendendo assim falar espanhol mais rápido também, porque aqui a gente tem que se virar né, mas é uma cultura linda, é apaixonante”, finalizou a comediante.