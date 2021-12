Em acordo milionário, Shark Energy Drink fecha parceria de expansão para Paraguai

Marca é nova aposta para o mercado de energéticos no Brasil, América Latina, Europa e Ásia

A Skark Energy Drink, não para! A marca de energéticos ganhou o Brasil e agora será referência em países da América Latina, Europa e Ásia. O responsável pelo sucesso da marca é o Mac Trade, Gilmar Santana e os diversos parceiros que trabalham em favor da marca. A expansão agora chega ao Paraguai.

Segundo o Mac Trade, a negociação que há acontece há alguns meses, agora chega ao sucesso. Com mais de U$1 milhão em investimentos, a marca chega em fevereiro ao país.

O empresário Osmar Acuña Mieres e o Mac Trade Gilmar Santana

“É uma junção de negócios que foi feito para dar certo. A marca já conquistou o Brasil e agora nossa missão é fazer com que outros países também sejam nossos aliados. Costumo falar que oferecemos mais do que um energético, mas uma marca forte, autentica e com um potencial competitivo grande”, comentou.

A expansão da marca Skark Energy Drink agora chega ao Paraguai

O empresário Osmar Acuña Mieres investiu na marca e agora também faz parte do grupo. “Será uma novidade no Paraguai com todos os sabores disponíveis e com distribuição por todo o país”, comentou Gilmar Santana.

O Mac Trade adiantou ao Jornal de Brasília que já está em negociação com novos parceiros na Europa e Ásia e que em 2022 novas sedes de distribuições da Shark serão divulgadas.

A bebida é o primeiro energético carbonatado criado no mundo, com cafeína 100% natural, sem glúten, sem conservantes, sem sódio e sem adição de açúcar. “Estão chegando mais sabores para movimentar o mercado em 2022 e o objetivo é que todo esse lançamento esteja disponível ainda este ano para os nossos clientes”, contou o Mac Trade.