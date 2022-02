Em 5 anos, casal transformou rede de esmalteria ‘Unhas Cariocas’ na maior do mundo

A primeira unidade própria foi inaugura em 2017, em Taubaté (SP), cidade sede da marca

Sabe aquela história de que realizar sonhos grandes é possível? O casal Maurício Cesar e Marina Groke mostraram que esta máxima é verdadeira. Ela criou o conceito do negócio, estudou o mercado, formulou o segredo do sucesso. Ele apoiou, investiu seu tempo e qualificação para fazerem o projeto ser algo muito mais grandioso em um curto espaço de tempo.

Marina queria ter o seu próprio negócio no setor de beleza e que tivesse, realmente, um diferencial já que, segundo ela, não existiam no nicho de unhas, até então, grandes ideias para atrair e fidelizar clientes.

“Os salões sempre foram um espaço para a mulheres apenas fazerem suas unhas. Ainda, eles ficavam reféns das manicures que tinham as clientes em suas próprias carteiras. E minha ideia sempre foi ter a fidelização das clientes pela marca”, comenta a executiva.

Groke fez cursos e estudou minuciosamente o mercado em busca do que ela poderia e deveria oferecer. “A Unhas Cariocas tem muito disso tudo que busquei. A formatação da marca foi calcada no que aprendi a fazer e, também, no que não fazer”, afirma.

E foi assim que Marina e Maurício chegaram ao método Unhas Cariocas, uma técnica própria e exclusiva de cuticulagem, sem o uso do alicate. “Usamos apenas uma cureta e nosso emoliente próprio. É nosso principal diferencial e algo que o mercado jamais ofereceu, pois assim, entregamos às nossas clientes não apenas unhas bem-feitas, mas oferecemos saúde para as mãos já que não há riscos de machucados e, muito menos, de contaminações”, diz Marina.

Crescimento exponencial

A primeira unidade própria foi inaugura em 2017, em Taubaté (SP), cidade sede da marca. Para a surpresa do casal, este único salão foi muito bem recebido e visto pelas clientes e por outros empreendedores.

“Desde a abertura da primeira unidade, e com o forte nome que carregamos, as pessoas acharam que já tínhamos muitas unidades em funcionamento. E no mesmo passo, muitos empreendedores nos procuraram para poder abrir uma franquia”, relembra Groke.

Nome, aliás, que teve origem nas viagens que o casal fazia ao Rio de Janeiro para visitar a família do Maurício. Nestas oportunidades, a Marina fazia as unhas com uma vizinha de sua sogra. Este foi o insight que o CEO teve para nomear sua empresa. Aliado a isso, em 2016 foi divulgada uma pesquisa revelando que, naquele ano, a mulher carioca tinha sido considerada a mais vaidosa do mundo. “Foi o que precisávamos para fixar o nome Unhas Cariocas”, acrescentou Maurício.

E desde então, e após cinco anos de atuação, a rede cresceu consideravelmente chegando à marca de 75 unidades, sendo 10% delas de multifranqueados, e um faturamento de mais de R$19 milhões.

E nem a pandemia parou o avanço da marca. “Antes desta crise, tínhamos 40 unidades pelo Brasil. Hoje, além de quase dobrar este número, ainda estamos planejando a expansão internacional”, revela Maurício.