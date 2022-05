Elisa Lucinda lança novo livro sobre Edite e trabalha com Lázaro Ramos para adaptação dramatúrgica

Edite é a personagem que caminha do último romance da autora

Com uma carreira que vai desde autora, até a atriz e ativista, Elisa Lucinda é uma multiartista que sabe criar histórias envolventes como ninguém. Não é à toa que nesta quinta-feira, 19, ela lança o 19º livro, intitulado “Quem me leva para passear”. A obra é uma autoficção provocante da personagem Edite, criada no “Livro do avesso: o pensamento de Edite”.

Na nova obra, os leitores vão apreciar uma autoficção provocante da personagem Edite



Na nova obra, Elisa lança mão da escrita em primeira pessoa, convocando uma narrativa intimista e subjetiva com o mundo de Edite, personagem criada no último romance que ela lançou. Sendo escrito por uma ativista e intelectual brasileira, é claro que o livro também teria muita política e filosofia. “Esse livro é um exercício de liberdade”, afirma a autora.

As personagens de Elisa trazem sempre o tom de sua versatilidade, do talento e da ação multiprofissional que evidenciam ainda mais a potência das mulheres negras na arte brasileira



Sendo uma referência intelectual e artística no Brasil e no mundo, é claro que as obras de Elisa deveriam tomar vida nas telinhas e é exatamente esse o plano da autora. Junto com Lázaro Ramo, com quem cultiva uma história de amizade e parcerias profissionais, a atriz tem construído algumas possibilidades de adaptação dramatúrgica das histórias de Edite.

A atriz acaba de rodar filmes com diretores expoentes do cenário nacional, “O Pai da Rita”, de Joel Zito e “Papai é Pop”, de Caíto Ortiz, onde contracenou com Lázaro Ramos



Para quem está curioso para abrir e começar a ler o próximo livro da autora, o lançamento acontece nesta quinta-feira, 19, às 19h, no Centro Cultural São Paulo. O valor da obra “Quem me leva para passear” será R$48 e conta com lindas ilustrações feitas por David Lima, enquanto a publicação ficou por conta da Editora Malê.

SERVIÇO:

Lançamento do 19° livro de Elisa Lucinda: “Quem me leva para passear”- Editora Malê (https://www.editoramale.com.br/ )

Data e horário: 19 de maio, 19h

Local: Centro Cultural São Paulo – Rua Vergueiro, 1000.

Preço do livro: R$ 48